1.5 milyonluk dev istihdam paketi hazır

1.5 milyon kişinin iş bulmasına olanak sağlayacak olan istihdam paketi hazır.

1.5 milyon kişinin iş bulmasına olanak sağlayacak olan istihdam paketi hazır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, paketi hızla hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Müezzinoğlu, paket kapsamında kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık uygulayarak 100 bin kontenjan ayırdıklarını bildirdi.