1. Amatör Play-Off fikstürü belli oldu

Bir birinden güçlü 6 takım çift devreli lig usulüne göre maçlar yapacak ve 10 hafta sonunda ilk 2’ye girecek olan takımlar, Süper Amatör Lig’e yükselecek. Fikstürün belli olduğu 1. Amatör Play-OffLigi’nde ilk maçlar 4 Mart Cumartesi günü oynanacak. Haftada 2 maçın yapılacağı ligde bir birinden çekişmeli karşılaşmalar izleyenlerin nefesini kesecek.
HANGİ TAKIM HANGİ GRUPTAN GELDİ
A Grubu
Başislkele Bel.
Kartepe Suadiye
B Grubu
Uzuntarla
Bağçeşme
C Grubu
Kireçocakları
Karamürsel
1. AMATÖR PLAY-OFF LİGİ FİKSTÜRÜ
1.HAFTA
Karamürsel-Başiskele
Suadiye-Uzuntarla
Kireçocakları-Bağçeşme
2.HAFTA
Başiskele-Suadiye
Bağçeşme-Karamürsel
Uzuntarla-Kireçocakları
3.HAFTA
Başiskele-Bağçeşme
Suadiye-Kireçocakları
Karamürsel-Uzuntarla
4.HAFTA
Kireçocakları-Başiskele
Uzuntarla-Bağçeşme
Suadiye-Karamürsel
5.HAFTA
Başiskele-Uzuntarla
Karamürsel-Kireçocakları
Bağçeşme-Suadiye