1. Amatör Play-Off fikstürü belli oldu

1. Amatör Play-Offheyecanı başlıyor...

Bir birinden güçlü 6 takım çift devreli lig usulüne göre maçlar yapacak ve 10 hafta sonunda ilk 2’ye girecek olan takımlar, Süper Amatör Lig’e yükselecek. Fikstürün belli olduğu 1. Amatör Play-OffLigi’nde ilk maçlar 4 Mart Cumartesi günü oynanacak. Haftada 2 maçın yapılacağı ligde bir birinden çekişmeli karşılaşmalar izleyenlerin nefesini kesecek.

HANGİ TAKIM HANGİ GRUPTAN GELDİ

A Grubu

Başislkele Bel.

Kartepe Suadiye

B Grubu

Uzuntarla

Bağçeşme

C Grubu

Kireçocakları

Karamürsel

1. AMATÖR PLAY-OFF LİGİ FİKSTÜRÜ

1.HAFTA

Karamürsel-Başiskele

Suadiye-Uzuntarla

Kireçocakları-Bağçeşme

2.HAFTA

Başiskele-Suadiye

Bağçeşme-Karamürsel

Uzuntarla-Kireçocakları

3.HAFTA

Başiskele-Bağçeşme

Suadiye-Kireçocakları

Karamürsel-Uzuntarla

4.HAFTA

Kireçocakları-Başiskele

Uzuntarla-Bağçeşme

Suadiye-Karamürsel

5.HAFTA

Başiskele-Uzuntarla

Karamürsel-Kireçocakları

Bağçeşme-Suadiye