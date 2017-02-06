1 Kasım’daki ciddiyetle çalışacağız

Yaklaşan referandum ile ilgili konuşan Osman Badem, “Asla rehavete kapılmadan 1 Kasım’daki ciddiyetle ev ev, kapı kapı dolaşacağız” dedi

AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem yaklaşan referandum öncesi çalışmalara devam ediyor. Mahalle teşkilatları ile sık sık bir araya gelen Osman Badem, “Bu bir seçim değil, Türkiye’nin yarınlarının oylanacağı tarihi bir dönemeç. Aydınlık geleceğimiz için bir mihenk taşı, vesayet odaklarının ve statükonun bir daha bu ülkenin başına bela olmaması için tarihin karanlığına gömme fırsatı, tam bağımsız ve bölgesinde lider olan Türkiye için bu referandum tam bir dönüm noktası” dedi.

“BIKMADAN ANLATACAĞIZ”

Osman Badem, “Allah’ın izniyle aziz milletimiz bu referandum da yeni anayasaya evet diyecek. Ancak yaşadığımız bir 7 Haziran gerçeği var. Asla rehavete kapılmadan 1 Kasım’daki ciddiyetle ev ev, kapı kapı dolaşacağız. Körfez ilçemizde sıkılmadık el bırakmayacağız ve neden evet dememiz gerektiğini bıkmadan, usanmadan, yorulmadan anlatacağız” şeklinde konuştu.