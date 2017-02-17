  • BIST 88.264
  • Altın 146,844
  • Dolar 3,6752
  • Euro 3,9135
  • Kocaeli : -1 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : -1 °C

1.küme A ve B sahnede

»
1.küme A ve B sahnede
Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A ve B Grubunda yirmi birinci hafta maçları yarın dokuz statta on maçla devam edecek.

Zirve ve küme düşme bölgesinde büyük heyecan yaşanacak.

 

ARAPÇEŞMESPOR’UN ZORLU MAÇI YARIN

Birbirine yakın maçlar 17.00’de başlayacak. 43 puanla lider olan Arapçeşmespor, Arslanbey’de 39 puanla üçüncü sırada olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Suadiyespor’a konuk olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren 40 puanla ikinci sırada yer alan Başiskele Belediyespor ise Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız’da 37 puanla dördüncü sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Hisareynspor ile zorlu  bir doksan dakika geçirecek.

 

DERİNCE BİRLİKSPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Son haftalarını başarılı takımı olan ve gençlerle mücadele eden  Derince Birlikspor yarın saat 15.00’te Derince’de, orta sıralarda yer alan rakibi Çamlıtepespor karşısında üç puan mücadelesi verecek. 26 Puanla altıncı sarıda olan Çayırova Serhatspor da saat 15.00’te rakibi 10 puanla küme düşme bölgesinde yer alan Kocaeli Yenişehirspor’u ağırlayacak. 11 Puanla dokuzuncu sırada yer alan ve küme düşme bölgesinde bulunan Gebze Beşköy Gençler Birliğispor da 15.00 te Cephanelik’te  rakibi orta sıralarda yer alan Yuvam İzmitspor’a konuk olacak. 10 puanla onuncu sırada olan ve küme düşme bölgesinde bulunan Kocaeli Körfezspor haftayı bay geçirecek.

 

B GRUBUNDA PLAY-OFF BELLİ OLDU

Birinci Amatör Küme B Grubunda zirvenin kalbi yarın Mehmet Ali Kağıtçı’da atacak. B Grubunda şampiyon olan  ve 46 puanla  lider olan Diliskelesispor, yarın saat 13.00’te düşme bölgesinde yer alan 22 puanlı Üçtepespor’a konuk olacak. Aldığı yenilgiler sonrasında şampiyonluk yarışından kopan ve Play-Off kalmayı amaçlayan Bağçeşmespor da saat 13.00’te te Körfez Esentepe’de, rakibi orta sıralarda yer alan Taşköprü Birlikspor’a konuk olacak.

 

CEPHANELİK’TE DÜŞME MAÇI YARIN

27 puanla dördüncü sırada yer alan Çayırova Fatihspor  yarın saat 13.00’te Gebze Metin Oktay’da, 21 puanla sekizinci sırada yer alan ve küme düşme bölgesinde bulunan Gebze Tayfunspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. 22 puanla altıncı sırada olan Bahçecikspor yarın saat 13.00’te Bahçecik’te en yakın rakibi 21 puanlı küme düşme bölgesinde bulunan Bekirderespor’u ağırlayacak. Ligden düşen ve son sırada yer alan Halıdere Belediyespor, yarın kümede kalma mücadelesi veren Çayırtepe Gençlikspor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek. 

 

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR                             O         G         B         M         A         Y         P        

1-Arapçeşmespor                  18        14        1          3          46        12        43

2-Başiskele BLD                    18        13        1          4          57        24        40

3-Kartepe Suadiyespor          18        13        0          5          49        25        39

4-Hisareynspor                      18        12        1          5          44        20        37

5-Derince Birlikspor               18        8          4          6          32        34        28

6-Çayırova Serhatspor           18        8          2          8          32        30        26

7-Çamlıtepespor                    18        7          3          8          26        30        24

8-Yuvam İzmitspor                18        7          2          9          35        45        23

9-Gebze Beşköy GB              18        3          2          13        15        51        11

10-Kocaeli Körfezspor           19        3          1          15        18        50        10

11-Kocaeli Yenişehirspor       19        3          1          15        19        52        10

 

 

1.AMATÖR KÜME B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR                             O         G         B         M         A         Y         P

1-Diliskelesispor                   18        15        1          2          48        19        46

2-Uzuntarla BLD                    19        13        2          4          36        12        41

3-Bağçeşmespor                   18        10        2          6          35        26        32

4-Çayırova Fatihspor             19        8          3          9          38        41        27

5-Taşköprü Birlikspor             18        6          4          8          29        29        22

6-Bahçecikspor                      18        6          4          8          39        41        22

7-Üçtepespor                         18        6          4          8          27        38        22

8-Gebze Tayfunspor              18        7          0          11        28        34        21

9-Bekirderespor                     18        6          3          9          31        37        21

10-Çayırtepe Gençlik             18        5          3          10        22        45        18

11-Halıdere BLD                    18        3          4          11        24        35        13

 

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğer o gol gelmeseydi17 Şubat 2017 Cuma 10:17
  • Güle güle Birlik17 Şubat 2017 Cuma 10:16
  • Son hazırlıklarını yapıyorlar17 Şubat 2017 Cuma 10:15
  • Doğantepe, Özgür Tınaz’ı transfer etti17 Şubat 2017 Cuma 10:14
  • Amatör transfer dönemi 1 hafta uzadı17 Şubat 2017 Cuma 10:13
  • Kartepe Belediye 2 genç yeteneği kaptı17 Şubat 2017 Cuma 10:11
  • Dik oynamanın ödülü17 Şubat 2017 Cuma 09:13
  • Kaldı 1217 Şubat 2017 Cuma 09:10
  • Tek forvete dönüş17 Şubat 2017 Cuma 09:07
  • Hocam ‘vur dedik, öldürdün’!..17 Şubat 2017 Cuma 09:05
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim