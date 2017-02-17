1.küme A ve B sahnede

Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A ve B Grubunda yirmi birinci hafta maçları yarın dokuz statta on maçla devam edecek.

Zirve ve küme düşme bölgesinde büyük heyecan yaşanacak.

ARAPÇEŞMESPOR’UN ZORLU MAÇI YARIN

Birbirine yakın maçlar 17.00’de başlayacak. 43 puanla lider olan Arapçeşmespor, Arslanbey’de 39 puanla üçüncü sırada olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Suadiyespor’a konuk olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren 40 puanla ikinci sırada yer alan Başiskele Belediyespor ise Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız’da 37 puanla dördüncü sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Hisareynspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek.

DERİNCE BİRLİKSPOR ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Son haftalarını başarılı takımı olan ve gençlerle mücadele eden Derince Birlikspor yarın saat 15.00’te Derince’de, orta sıralarda yer alan rakibi Çamlıtepespor karşısında üç puan mücadelesi verecek. 26 Puanla altıncı sarıda olan Çayırova Serhatspor da saat 15.00’te rakibi 10 puanla küme düşme bölgesinde yer alan Kocaeli Yenişehirspor’u ağırlayacak. 11 Puanla dokuzuncu sırada yer alan ve küme düşme bölgesinde bulunan Gebze Beşköy Gençler Birliğispor da 15.00 te Cephanelik’te rakibi orta sıralarda yer alan Yuvam İzmitspor’a konuk olacak. 10 puanla onuncu sırada olan ve küme düşme bölgesinde bulunan Kocaeli Körfezspor haftayı bay geçirecek.

B GRUBUNDA PLAY-OFF BELLİ OLDU

Birinci Amatör Küme B Grubunda zirvenin kalbi yarın Mehmet Ali Kağıtçı’da atacak. B Grubunda şampiyon olan ve 46 puanla lider olan Diliskelesispor, yarın saat 13.00’te düşme bölgesinde yer alan 22 puanlı Üçtepespor’a konuk olacak. Aldığı yenilgiler sonrasında şampiyonluk yarışından kopan ve Play-Off kalmayı amaçlayan Bağçeşmespor da saat 13.00’te te Körfez Esentepe’de, rakibi orta sıralarda yer alan Taşköprü Birlikspor’a konuk olacak.

CEPHANELİK’TE DÜŞME MAÇI YARIN

27 puanla dördüncü sırada yer alan Çayırova Fatihspor yarın saat 13.00’te Gebze Metin Oktay’da, 21 puanla sekizinci sırada yer alan ve küme düşme bölgesinde bulunan Gebze Tayfunspor ile zorlu bir doksan dakika geçirecek. 22 puanla altıncı sırada olan Bahçecikspor yarın saat 13.00’te Bahçecik’te en yakın rakibi 21 puanlı küme düşme bölgesinde bulunan Bekirderespor’u ağırlayacak. Ligden düşen ve son sırada yer alan Halıdere Belediyespor, yarın kümede kalma mücadelesi veren Çayırtepe Gençlikspor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek.

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Arapçeşmespor 18 14 1 3 46 12 43

2-Başiskele BLD 18 13 1 4 57 24 40

3-Kartepe Suadiyespor 18 13 0 5 49 25 39

4-Hisareynspor 18 12 1 5 44 20 37

5-Derince Birlikspor 18 8 4 6 32 34 28

6-Çayırova Serhatspor 18 8 2 8 32 30 26

7-Çamlıtepespor 18 7 3 8 26 30 24

8-Yuvam İzmitspor 18 7 2 9 35 45 23

9-Gebze Beşköy GB 18 3 2 13 15 51 11

10-Kocaeli Körfezspor 19 3 1 15 18 50 10

11-Kocaeli Yenişehirspor 19 3 1 15 19 52 10

1.AMATÖR KÜME B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Diliskelesispor 18 15 1 2 48 19 46

2-Uzuntarla BLD 19 13 2 4 36 12 41

3-Bağçeşmespor 18 10 2 6 35 26 32

4-Çayırova Fatihspor 19 8 3 9 38 41 27

5-Taşköprü Birlikspor 18 6 4 8 29 29 22

6-Bahçecikspor 18 6 4 8 39 41 22

7-Üçtepespor 18 6 4 8 27 38 22

8-Gebze Tayfunspor 18 7 0 11 28 34 21

9-Bekirderespor 18 6 3 9 31 37 21

10-Çayırtepe Gençlik 18 5 3 10 22 45 18

11-Halıdere BLD 18 3 4 11 24 35 13