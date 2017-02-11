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1.Küme A ve B’de nefesler tutuldu

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1.Küme A ve B’de nefesler tutuldu
1. Amatör Küme Futbol Ligi A ve B Grubunda 20. hafta maçları yarın dokuz statta on maçla devam edecek.

Zirve ve küme düşme bölgesinde büyük heyecan yaşanacak. A Grubunda lider Arapçeşmespor evinde Yuvam İzmitspor’u ağırlayacak. B Grubunda lider Diliskelesispor evinde Bahçecikspor karşısında üç puan mücadelesi verecek

 

ARAPÇEŞMESPORA KOLAY RAKİP

A Grubunda 40 puanla lider olan Arapçeşmespor yarın saat 17.00’de Gebze Metin Oktay stadında rakibi 23 puanla yedinci sırada olan ve Kümede kalan Yuvam İzmitspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. 37 Puanla ikinci sırada olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Başiskele Belediyespor, Beylikbağı’nda, 11 puanla kümede kalma mücadelesi veren Gebze Beşköy Gençler Birliğispor ile karşılaşacak.

 

KOCAELİ KÖRFEZ GALİBİYET PEŞİNDE

36 Puanla üçüncü sırada olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Suadiyespor, Mehmet Ali kağıtçı’da rakibi 10 puanla küme düşme bölgesinde bulunan Kocaeli Yenişehirspor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek. 34 Puanla dördüncü sırada olan ve Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Hisareynspor Kavaklı’da son haftaların başarılı takımı Derince Birlikspor’u ağırlayacak. Kümede kalmayı başaran ve genç bir ekiple mücadele eden Çamlıtepespor, Körfez Esentepe’de 10 puanla kümede kalmayı amaçlayan Kocaeli Körfezspor ile karşılaşacak. Tüm maçlar 17.00’de başlayacak.

 

DİLİSKELESİSPOR EVİNDE OYNUYOR

B Grubunda yirminci hafta maçları yarın beş statta beş maçla devam ederken zirvenin kalbi yarın Tavşancıl Salih Gün stadında atacak. B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren ve 43 puanla  lider olan Diliskelesispor, saat 15.00’te, orta sıralarda yer alan 22 puanlı Bahçecikspor’u ağırlayacak. 41 Puanla ikinci sırada olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Uzuntarla Belediyespor, Cephanelik’te, 18 puanla kümede kalma mücadelesi veren Bekirderespor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek. 32 puanla üçüncü sırada yer alan ve Play-Off grubuna kalmayı başaran Bağçeşmespor, Mehmet Ali Kağıtçı’da 19 puanla küme düşme bölgesinde yer alan rakibi Üçtepespor ile karşılaşacak. 26 Puanla dördüncü sırada olan ve son iki haftada  aldığı yenilgiler sonrasında Play-Off yarışından kopan Çayırova Fatihspor Şekerpınar’da  rakibi 17 puanla onuncu sırada olan ve küme düşme bölgesinde bulunan Çayırtepe Gençlik takımını ağırlayacak. Gebze Tayfunspor yarın haftayı bay olarak geçirecek. Bu grupta tüm çarla 15.00’te başlayacak.

 

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P        

1-Arapçeşmespor                  17        13        1          3          41        12        40

2-Başiskele BLD                    17        12        1          4          50        24        37

3-Kartepe Suadiyespor          17        12        0          5          44        25        36

4-Hisareynspor                      17        11        1          5          40        18        34

5-Derince Birlikspor               17        8          4          5          30        30        28

6-Çayırova Serhatspor          18        8          2          8          32        30        26

7-Yuvam İzmitspor                17        7          2          8          35        40        23

8-Çamlıtepespor                    17        6          3          8          23        29        21

9-Gebze Beşköy GB             17        3          2          12        15        44        11

10-Kocaeli Yenişehirspor       18        3          1          14        19        47        10

11-Kocaeli Körfezspor           18        3          1          14        17        47        10

 

TOPLU SONUÇLAR 19.HAFTA

Çamlıtepespor (BAY)

Yuvam İzmitspor-Kocaeli Yenişehirspor: 3-2

Başiskele BLD-Arapçeşmespor: 2-0

Derince Birlikspor-Gebze Beşköy GB; 1-1

Kocaeli Körfez-Hisareynspor: 0-3

Kartepe Suadiyespor-Çayırova Serhatspor: 3-0 (Hükmen)

 

1.AMATÖR KÜME B GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                              O         G        B         M          A         Y          P

1-Diliskelesispor                     17        14        1          2          45        19        43

2-Uzuntarla BLD                    18        13        2          3          35        10        41

3-Bağçeşmespor                   17        10        2          5          33        23        32

4-Çayırova Fatihspor             18        8          2          9          35        38        26

5-Taşköprü Birlikspor             17        6          4          7          29        27        22

6-Bahçecikspor                      17        6          4          7          39        38        22

7-Gebze Tayfunspor              18        7          0          11        28        34         21

8-Üçtepespor                         17        5          4          8          24        36        19

9-Bekirderespor                     17        5          3          9          29        36        18

10-Çayırtepe Gençlik             17        5          2          10        19        42        17

11-Halıdere BLD                    17        2          4          11        22        35        10

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