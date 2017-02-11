1.Küme A ve B’de nefesler tutuldu

1. Amatör Küme Futbol Ligi A ve B Grubunda 20. hafta maçları yarın dokuz statta on maçla devam edecek.

Zirve ve küme düşme bölgesinde büyük heyecan yaşanacak. A Grubunda lider Arapçeşmespor evinde Yuvam İzmitspor’u ağırlayacak. B Grubunda lider Diliskelesispor evinde Bahçecikspor karşısında üç puan mücadelesi verecek

ARAPÇEŞMESPORA KOLAY RAKİP

A Grubunda 40 puanla lider olan Arapçeşmespor yarın saat 17.00’de Gebze Metin Oktay stadında rakibi 23 puanla yedinci sırada olan ve Kümede kalan Yuvam İzmitspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. 37 Puanla ikinci sırada olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Başiskele Belediyespor, Beylikbağı’nda, 11 puanla kümede kalma mücadelesi veren Gebze Beşköy Gençler Birliğispor ile karşılaşacak.

KOCAELİ KÖRFEZ GALİBİYET PEŞİNDE

36 Puanla üçüncü sırada olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Suadiyespor, Mehmet Ali kağıtçı’da rakibi 10 puanla küme düşme bölgesinde bulunan Kocaeli Yenişehirspor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek. 34 Puanla dördüncü sırada olan ve Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Hisareynspor Kavaklı’da son haftaların başarılı takımı Derince Birlikspor’u ağırlayacak. Kümede kalmayı başaran ve genç bir ekiple mücadele eden Çamlıtepespor, Körfez Esentepe’de 10 puanla kümede kalmayı amaçlayan Kocaeli Körfezspor ile karşılaşacak. Tüm maçlar 17.00’de başlayacak.

DİLİSKELESİSPOR EVİNDE OYNUYOR

B Grubunda yirminci hafta maçları yarın beş statta beş maçla devam ederken zirvenin kalbi yarın Tavşancıl Salih Gün stadında atacak. B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren ve 43 puanla lider olan Diliskelesispor, saat 15.00’te, orta sıralarda yer alan 22 puanlı Bahçecikspor’u ağırlayacak. 41 Puanla ikinci sırada olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Uzuntarla Belediyespor, Cephanelik’te, 18 puanla kümede kalma mücadelesi veren Bekirderespor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek. 32 puanla üçüncü sırada yer alan ve Play-Off grubuna kalmayı başaran Bağçeşmespor, Mehmet Ali Kağıtçı’da 19 puanla küme düşme bölgesinde yer alan rakibi Üçtepespor ile karşılaşacak. 26 Puanla dördüncü sırada olan ve son iki haftada aldığı yenilgiler sonrasında Play-Off yarışından kopan Çayırova Fatihspor Şekerpınar’da rakibi 17 puanla onuncu sırada olan ve küme düşme bölgesinde bulunan Çayırtepe Gençlik takımını ağırlayacak. Gebze Tayfunspor yarın haftayı bay olarak geçirecek. Bu grupta tüm çarla 15.00’te başlayacak.

1.AMATÖR KÜME A GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Arapçeşmespor 17 13 1 3 41 12 40

2-Başiskele BLD 17 12 1 4 50 24 37

3-Kartepe Suadiyespor 17 12 0 5 44 25 36

4-Hisareynspor 17 11 1 5 40 18 34

5-Derince Birlikspor 17 8 4 5 30 30 28

6-Çayırova Serhatspor 18 8 2 8 32 30 26

7-Yuvam İzmitspor 17 7 2 8 35 40 23

8-Çamlıtepespor 17 6 3 8 23 29 21

9-Gebze Beşköy GB 17 3 2 12 15 44 11

10-Kocaeli Yenişehirspor 18 3 1 14 19 47 10

11-Kocaeli Körfezspor 18 3 1 14 17 47 10

TOPLU SONUÇLAR 19.HAFTA

Çamlıtepespor (BAY)

Yuvam İzmitspor-Kocaeli Yenişehirspor: 3-2

Başiskele BLD-Arapçeşmespor: 2-0

Derince Birlikspor-Gebze Beşköy GB; 1-1

Kocaeli Körfez-Hisareynspor: 0-3

Kartepe Suadiyespor-Çayırova Serhatspor: 3-0 (Hükmen)

1.AMATÖR KÜME B GRUBU 19.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Diliskelesispor 17 14 1 2 45 19 43

2-Uzuntarla BLD 18 13 2 3 35 10 41

3-Bağçeşmespor 17 10 2 5 33 23 32

4-Çayırova Fatihspor 18 8 2 9 35 38 26

5-Taşköprü Birlikspor 17 6 4 7 29 27 22

6-Bahçecikspor 17 6 4 7 39 38 22

7-Gebze Tayfunspor 18 7 0 11 28 34 21

8-Üçtepespor 17 5 4 8 24 36 19

9-Bekirderespor 17 5 3 9 29 36 18

10-Çayırtepe Gençlik 17 5 2 10 19 42 17

11-Halıdere BLD 17 2 4 11 22 35 10