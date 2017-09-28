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1.Küme bugün tek maçla başlıyor

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1.Küme bugün tek maçla başlıyor
Kocaeli Amatör 1.Küme Futbol Seazonu bugün Derbent’te başlıyor

Akmeşespor ile Derince Birlikspor arasında oynanacak karşılaşma Derbent stadında saat 19.15’te başlayacak. C Grubunda yer alan iki takım sezonun ilk maçına çıkıyor. Yarın ve Pazar günü oynanacak 17 maçla ilk hafta sonuçlanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 1.5 aydır sürdüren iki takım kozlarını paylaşacak ve sezonu galibiyetle başlamak isteyecek. Ev sahibi Akmeşespor idmanlarını Derbent Stadı’nda yaparken, Derince Birlikspor ise Derince Suni çim sahasında çalıştı. Maç öncesi KASKF tarafından açılış seramonisi yapılacak. Ahmet AKAY

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Akmeşespor futbolcuları geçmiş haftalarda oynanan bir maç öncesinde hatıra pozu verdi.

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