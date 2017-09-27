C Grubunda yer alan iki takım yarın ilk maçına çıkarken, cumartesi ve pazar günü oynanacak 17 maçla ilk hafta tamamlanacak. Yeni sezon hazırlıklarına 1.5 ay önce başlayan her iki takımdan Akmeşespor idmanlarını Derbent’te yaparken, Derince Birlikspor ise Derince Suni çim sahasında çalıştı. Derince Birlikspor hazırlık maçlarında başarılı sonuçlar elde ederken, yarın zorlu Akmeşespor ile üç puan mücadelesine tutuşacak. Ahmet AKAY
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1.Küme Ligi yarın tek maçla başlıyor
Amatör 1.Küme Futbol Ligi yeni sezonu yarın açılış maçıyla başlıyor. İlk maçta Derbent Stadı’nda Akmeşespor ile Derince Birlikspor oynayacak. Maç saat 19.15 de başlayacak
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