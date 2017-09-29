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1.Küme’de açılış maçları

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1.Küme’de açılış maçları
Dün gece start alan 1.Küme Futbol Ligi’nde, diğer takımlar da bugün ve yarın ilk maçlarını oynayacaklar

1.Küme D Grubu’nda Arslanbey Belediyespor ile Çubuklu Bala 17.00’de Arslanbey’de kozlarını paylaşacak. Aynı gruptaki Yuvam İzmit de İzmit Sanayispor ile Cephanelik’te 15.00’de karşı karşıya gelecek. Grubun diğer iki takımı Taşköprü Birlik ile Gebze Beşköy GB. de saat 17.00’de Körfez Esentepe’de sahaya çıkacak.

 

C GRUBU’NDA İKİ MAÇ VAR

C Grubu’nda ise bugün iki maç var. Saat 17.00’de Gebze Metin Oktay Stadı’nda Gebze Kirazpınarspor ile Bekirderespor ilk maçlarına çıkacak. Aynı saatte Çayırova Fatihspor ile İzmit Yenimahallespor ise Şekerpınar’da karşı karşıya gelecek. C Grubu’nun diğer takımlarından Çamçukur ile Çayırova Şekerpınar Karamürsel Stadı’nda saat 18.00’de karşılaşacak. Ligde diğer maçlar yarın oynanacak.

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