1. Kümede kuralar çekildi

2017-2018 Sezonu 1.Amatör Küme Futbol Ligi kura çekim töreni önceki gün KASKF Hasan Doğan Amatör Evi toplantı salonunda, kulüp başkanları ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

2017-2018 Sezonu 1.Amatör Küme Futbol Ligi kura çekim töreni önceki gün KASKF Hasan Doğan Amatör Evi toplantı salonunda, kulüp başkanları ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti. 4. Grupta 38 takım şampiyonluk mücadelesi verecek

TOPLAM 38 TAKIM KATILIYOR

1.Amatör Küme’de 2017-2018 sezonu kura çekimi, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa Başkanlığında, önceki gün Hasan Doğan Amatör evi toplantı salonunda yapıldı. Birinci Amatör Küme 30 Eylül 2017 Cumartesi günü başlayacak. Bu yıl 4 Grupta, 38 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Gruplarında şampiyon olar 4 takım, Amatör Süper Lig’e yükselecek. 2. ve 3. sırayı alan toplam sekiz takım Play-Off grubunda eleme maçları oynayacak. Bu maçların sonunda 1 takım daha Amatör Süper Lig’e yükselecek. Dört grupta son iki sıraya alan sekiz takım 2. Amatör Küme’ye düşecek. Birinci Amatör Küme A ve B Grubunda 10 takım, C ve D Grubunda 9 takım yer alıyor. Kura çekimi törenine 32 kulüp yöneticisi ilgi gösterdi. Takımlar, Küçüklerde 1998 ve 2002 doğumlu en az iki sporcuyu 18 kişilik listesine yazıp, bir futbolcuyu oynatmak zorunda olacak.

MİTHAT AĞA UYARDI

Toplantıya Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Futbol İl Temsilci Yardımcısı Arzu Yazgı, Tertip Komitesi üyeleri İbrahim Yılmaz (Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Selman Açık (KASK) ve KASKF Başkanı Murat Aydın katıldı. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa konuşmasında yeni sezon ile ilgili kitapçıkları dikkatlice okumalarını isteyerek, ligden çekilmesi sonrasında ceza alacaklarını dile getirdi. Kura çekimi hakkında kulüp yöneticilerine bilgi veren Ağa, toplantıya katılan tüm kulüplere teşekkür etti. Gölcük Gençler Birliğispor, Üçtepespor, Gebze Beylikbağı ve Şirinspor lige katılmayacağını bildirmesi nedeniyle, 2018-2019 sezonunda 2. Amatör Küme’de mücadele edecek. AHMET AKAY