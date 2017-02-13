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1.Lig yolundaki KİY’e şapka çıkarın

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1.Lig yolundaki KİY’e şapka çıkarın
İlimizi Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde başarı ile temsil eden Karamürsel İdmanyurdu, 15. haftada konuk olduğu Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü’nü kusursuz bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti.

HAKEMLER KÖTÜYDÜ

Metin Demirbağ ve Rasim Pehlivan hakem ikilisinin kötü bir yönetim gösterdiği maç Tekirdağ İsmet İnönü Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmaya 2 önemli voleybolcusundan yoksun çıkan Karamürsel İdmanyurdu, Tekirdağlı rakibi karşısında çok etkili bir voleybol ortaya koydu. Rakibin 6 kez servis kaçırdığı maçın ilk setinde Karamürsel’de Kaptan Cihan Kırıcı’nın nefis smaç servisleri ile üst üste sayılar üretti ve 19 dakika süren seti 25-18 kazandı.

 

NEFES ALDIRMADILAR

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçse de setin ikinci bölümlerinde Kaan Çiçek çaprazdan, Ahmet Taner Fındıkçı da ortadan sayı üretiminde bulundu ve Siyah Beyazlılar 21 dakika süren bu seti de 25-20 kazandı. Son setten teknik adamlar Ahmet San ve Adnan Öztürk yedek oyuncularına da şans verdi. 3. sette bir ara 20-12 önde olan temsilcimiz rakibin üst üste 4 sayısına izin verdi ve fark 4’e indi.

 

HAFTAYA MAHİR BAŞER İLE

Genç rakibi karşısında son bölümleri Kaan Daştan’ın sayıları ve tecrübesi ile geçen temsilcimiz 23 dakika süren seti 25-19 maçı da 3-0 kazandı. Grupta diğer maçlarda ilk 3 mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir, Sungurlu ve Ziraat Bankası rakiplerini mağlup ederek lider Karamürsel İdmanyurdu’nu takibe devam etti. Karamürsel İY. 19 Şubat Pazar saat 14.00’da son sıradaki Mahir Başer Ortaokulu’nu konuk edecek. Karşılaşma Karamürsel 100. Yıl Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Erdem ÖVÜÇ – Tekirdağ

 

TEKİRDAĞ GHSK: 0

KARAMÜRSEL İY: 3

SALON: İsmet İnönü (Tekirdağ)

HAKEMLER: Metin Demirbağ*, Rasim Pehlivan**

TEKİRDAĞ GHSK: Oktay Güneş*, Engin Hatipoğlu*, Tolga Güngör*, Cengizhan Eren*, Mustafa Kirezli**, Turgay Koçak**, Umut Koka***, Oğuzhan Kaan Demir**, Ali Yıldız*, Rahman Kurul**, Sergen Güner**

KARAMÜRSEL İY:Abdullah Narin***, Fatih Tugut***, Osman Gökalp***, Fatih Övünç***, Oğuzhan Boy***, Hilmi Kaan Çiçek***, Hasan Kaan Daştan****, Orhan Okan Demirbaş***, Cihan Kırıcı****, Ahmet Taner Fındıkçı****

SETLER: 25-18, 20-25, 19-25         

SÜRE: 63 DAKİKA

 

2. LİG ERKEKLER VOLEYBOL 2. GRUP

 

TAKIMLAR                                    O         G         M        As.      Vs.      P

1  KARAMÜRSEL İY         15        13        2          41        16        39       

2  İSTANBUL BBSK                       15        12        3          38        14        36       

3  SUNGURLU BLD.          15        11        4          35        17        32       

4  ZİRAAT BANKASI         15        10        5          35        26        28       

5  HASAD GENÇLİK          15        8          7          30        26        24       

6  MERZİFONGÜCÜ          15        6          9          27        33        19       

7  TEKİRDAĞ                      15        6          9          23        34        17       

8  YENİ KANDIRA             15        5          10        21        34        16       

9  OVACIK GENÇLİK        15        3          12        13        36        9         

10 MAHİR BAŞER              15        1          14        15        42        5

 

15. HAFTANIN MAÇLARI                              SKOR    SETLER

TEKİRDAĞ GHSK-KARAMÜRSEL İY              0-3       18-25   20-25   19-25  

ZİRAAT BANKASI - OVACIK GENÇLİK           3-0       25-14   25-19   25-21  

MAHİR BAŞER -MERZİFONGÜCÜ                 1-3       25-21   13-25   15-25   19-25  

SUNGURLU BLD - YENİ KANDIRA                 3-0       25-18   25-17   25-16  

İSTANBUL BBSK - HASAD GENÇLİK             3-0       25-17   25-14   25-22  

 

16. HAFTANIN PROGRAMI

KARAMÜRSEL İY – MAHİR BAŞER

MERZİFONGÜCÜ – SUNGURLU

ZİRAAT BANKASI – İSTANBUL BŞB.

OVACIK GENÇLİK – TEKİRDAĞ GHSK

YENİ KANDIRA – HASAD GENÇLİK

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