1 milyon 195 bin liralık tabela ve Kocaelispor’un geleceği

M.Tanzer Ünal

Gördüğünüz tabelanın değeri tam 1 milyon 195 bin lira.

Diyeceksiniz ki, “1 milyon 195 bin liraya tabela olur mu?”

Olur, nasıl olur, bakın anlatayım.

Tabelada ne yazıyor?

“KENTKONUT…

ALO KONUT 324 50 00

Çalışınca oluyor… BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”

Bu tabela, Derince Yenikent KEV Tesisleri’nde asılı.

Hani TEM’den geçerken görünen totem tabelada…

Hatırlar mısınız, bu tabelada ilk yapıldığında “Sefa Sirmen Spor Tesisleri” yazıyordu.

Sonra adı “Kocaelispor Spor Tesisleri” diye değiştirilmişti.

Arkasından tabelada “Grand Körfez Hotel” reklamını görür olmuştuk.

Ve şimdi “KENTKONUT”!

Tesis yerinde duruyor, tabela sürekli değişiyor.

KEV’in satışı tamam mı?

KEV tesislerinde “KENTKONUT” tabelasını görenler, telefon ettiler:

“Tanzer Bey, KEV Tesisleri’nin satış işlemi bitti mi acaba, KENTKONUT toteme tabelasını asmış da…”

Fotoğrafını çektirdim, doğru.

“Grand Körfez Hotel” tabelası kaldırılmış, “KENTKONUT” asılmış.

Allahallah! Sessiz sedasız satış işlemini bitirmiş olabilirler mi?

Mümkün değil.

Daha vakıf mütevelli heyeti toplanacak…

Alınabilirse, satış kararı alınacak…

Arkasından yönetim kurulu kararı gerekli…

Bu arada resmi değer tespiti yapılacak…

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurulacak…

Başvuruda, vakıf malının ne amaçla satıldığı, elde edilecek paranın hangi projede kullanılacağı belirtilecek…

Genel müdürlük uygun bulursa, kendisi de bir değer tespiti yaptırarak, “Satabilirsiniz” diyecek.

Tabii, bu süreçte satışa itiraz olmaz ve dava açılmazsa…

İtiraz olur ve dava açılırsa, iş uzar da uzar.

Ne zaman biteceğini Allah bilir.

Daha satış işlemleriyle ilgili hiçbir süreç başlatılmış değil.

Başlatılsa, mütevelli heyet üyesiyim, haberim olur.

O halde o tabela neden asıldı?

KENTKONUT’un, KEV Tesisleri’ne ait totem tabelasına neden ismini yazdırdığını öğrendim.

Hani mayıs ayı sonunda, Kocaelispor’un vergi ve sigorta yapılandırmasının ilk taksiti ödenmesi gerekiyordu ya…

Toplam 1 milyon 195 bin lira olan bu taksiti KENTKONUT ödemişti…

Bu ödeme, Kocaelispor’la bir sponsorluk anlaşması çerçevesinde yapılmış.

Gelen bilgi, “Henüz satış yok. Biz bu kadar para ödedik, karşılığında o tabelaya ismimizi yazmak zorundaydık” şeklindeydi.

Henüz lig başlamadığından…

Forma reklamı verilemeyeceğinden…

“Tabela asma” formülünü bulmuşlar.

İşte bu nedenle, o asılan tabelanın değeri tam 1 milyon 195 bin lira!

Tabela asıldı da, anlaşma Kocaelispor’la, Kocaelispor’la KEV arasında nasıl resmi bir bağ var, bunlara girmeyeceğim.

Satış konusunda hiçbir ilerleme yok

KENTKONUT’tan satışla ilgili elde edilen bilgiler şöyle:

*Henüz KEV Tesisleri’nin KENTKONUT’a satılması konusunda en küçük bir adım atılmış değil.

*Vakıf mütevelli heyeti toplanmadı, olumlu veya olumsuz bir karar almadı… Resmi değer tespiti yapılmadı… Vakıflar Genel Müdürlüğü “satılabilir” kararı almadı…

*KEV Tesisleri’nin kiracısı, kiracının daha 5 yıllık sözleşmesi var… Her ne kadar kiracı tesislerden çıkarıldıysa da, kiracının açtığı dava devam ediyor. Satışın gerçekleşebilmesi için bu davanın da sonuçlanması gerekir.

Bilgiler böyle.

Bana göre, bu satış işi “Ölme eşeğim ölme, yaz gelecek de yonca yiyeceksin” misali, çok uzayacak.

Yine bana göre, bu şartlarda, KEV Tesisleri’nin KENTKONUT’a satılması çok zor.

Ne yapılmalı?

Yapılacak olan şu:

Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’a destek mi olmak istiyor, devam etsin.

Geçen ay 1 milyon 100 bin lira vergi, 95 bin lira sigorta primi olmak üzere toplam 1 milyon 195 bin lira ödedi mi, ödedi…

Temmuz ayı sonunda da yeni bir taksit var, sanırım eli mecbur onu da ödeyecek.

Her iki ayda bir bu ödemeleri yapsın.

Sonra?

Sonrası, Kocaelispor’u KENTKONUT’a verelim, bu iş bitsin.

Adı da “KENTKONUT KOCAELİSPOR” olsun.

Olmaz mı, neden olmasın?

KENTKONUT’u yıllarca birileri yedi bitirdi kimsenin sesi çıkmadı da, KENTKONUT bu kentin takımını sahiplenince mi olay olacak?

Açtırmasınlar ağzımı?

Eğer Kocaelispor kurtarılacaksa, gerçekçi çözümler bulunmalı.

“Olmayacak duaya âmin demekten” vazgeçilmeli.

Eğer “AKP tayfası” yanlış yapmasaydı, Kocaelispor’un karşısına inat edip “Kocaeli Birlikspor”u çıkarmasaydı, telefon emirleriyle topladığı paraları bu kentin gerçek takımına aktarsaydı, bugün Kocaelispor’un hiçbir sorunu kalmazdı.

Benimkisi bir öneri…

Ucu görünen bir yol varken, ucu görünmeyen yolda yürümek isteyenler, buyursun yürüsün!

BAE, acaba gizliden din mi değiştirdi?

Bizim, bitmez tükenmez bir Avrupa Birliği hayalimiz var ya…

Şimdilerde rafa kaldırıldı…

Sonra “Hiç olmazsa, serbest dolaşım hakkı verin” diye serzenişte bulunup duruyoruz…

Onu da vermiyorlar…

Eee, biz de boş durmuyoruz, AB’ye veryansın ediyoruz:

*Bunlar Hristiyan Kulübü!

*Kalabalık olduğumuzdan vizesiz dolaşım vermiyorlar.

Tamam da…

47 milyonluk Ukrayna’ya vizesiz dolaşım verdiler.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları da 2015 yılından beri vizesiz olarak Avrupa’da dolaşıyor.

Ne yani, BAE gizliden din değiştirdi, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçti de bizim haberimiz mi olmadı?

Ah Türkiye’m, ah!