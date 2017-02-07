1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı var

KOBİ ve girişimciye 2017 için 5 müjdeli haber geldi. Kendi işini kurmak isteyen ev hanımından, üniversite öğrencisine, esnaftan KOBİ'ye kadar 1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatı var. Eğer projeniz uygun bulunursa, destekten faydalanabilirsiniz. Alınan destekler 5 yıl vadeyle geri ödeniyor. (Sabah)