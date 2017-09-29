10 kişi daha FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile bağlantıları olduğu ve Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan, aralarında emekli polis, öğretmen, öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.