10 öğretmen gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 10 Milli Eğitim öğretmeni gözaltına alındı.

15 Temmuz tarihinde bir grup asker tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Milli Eğitim öğretmeni olduğu öğrenilen 3 bayan ve 7 erkek olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenler ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.