10 parmağında 10 marifeti: Burhan Aytekin

10 parmağında 10 marifeti olan, Edirne’nin spor kütüphanesi: Burhan Aytekin

Tam 10 yıl önce tanıştık. İlk gördüğümde “bu basketçi mi ? “ diye sordum. Bizim Fenerbahçeli meşhur basketçi KEPÇE Altan’ın kopyasıydı sanki. Türk Basketbolu’nun 2 Erdoğan’ı vardı o zamanlar. Biri Fenerbahçeli Erdoğan Karabelen diğeri Galatasaraylı Erdoğan Partener. Edirneli Burhan Aytekin meğer Erdoğan Partener’le kardeş çocuğuymuş. Sevecen, insan canlısı olduğu kadar spor sevdalısı biri. Yağlı güreşi bilmiyor ama öğrenmeye azimli. Biz ona göre daha eskiyiz bu konuda. O da bizlerin bildiklerinden bi şeyler kapmak istiyor. Anlayacağınız aramızda usta-çırak mesafesi var. Yıllar birbirini kovaladı Edirneli Burhan bize Edirne’yi, tarihi yerlerini, Edirne de ne nerede ve nasıl yenir (mesela Edirne ciğeri yanında cacıkla yenirmiş) öğretti, biz de ona yağlı güreşin eski günlerini anlattık. Anlayacağınız arkadaşlığımız dostluğa daha ötesi bizi evinde misafir ettiği ağabey-kardeşliğe vardı. O bir Edirne sevdalısı olduğu kadar aynı zamanda bir spor tutkunu. Sporculuktan Edirnespor Kulübü başkanlığına kadar 10 parmağında 10 hüneri olan Burhan Aytekin tanısın tanımasın Edirne’de karşılaştığı her misafirin ev sahibi. Adeta Edirne’nin fahri turizm elçisi, rehberi. O, Edirne’nin sokratı o Edirne’nin canlı spor kütüphanesi… Bize Edirne sevdasını aşılayan bir dost hem de öyle pazara kadar değil mezara kadar olanı. Edirne’yi seviyor, özlüyor, tarihini yaşıyorsak bunu Edirne’nin sokratı Edirne’nin canlı spor kütüphanesi Burhan Aytekin kardeşimize borçluyuz. Abdullah KARAGÖZ

Burhan Aytekin kimdir?

13 Ağustos 1948 yılında Edirne’de doğdu.

Bulgaristan Haskovo “Hasköy” den Türkiye ye göç etmiş bir ailenin tek oğlu. Babasının baba tarafı Sofu Sülalesi (Balkanlarda ilk açılan Haskovo kenti Eski Camisinde yıllara görev yapan bir aile), anne tarafı Kahveciler. Annesinin baba tarafı Boyacılar (Bölenin siyasilerinin çıktığı bir aile), anne tarafı Yusuf Molla (Bulgaristan’ın eski dönemlerde müftülerin çıktığı bir aile).

İlkokulu Şehit Asım İlkokulu (Bu okulun binası Osmanlı-Rus savaşları sırasında şehit düşen askerlerin yetim kalan çocuklarının eğitimi için açılmıştır) , Orta Öğretim Ticaret Orta ve Lisesi, Öğretmen Okulunu dışarıdan bitirdi. Marmara Üniversite İktisadi İdari Bilimler Kamu Yönetimi İşletme Bölümünden mezun oldu. Ayrıca Yüksek Öğretmeni de dışarıdan bitirdi.

Askerliğini İstanbul Heybeliada Deniz Harp Okulunda Denizci olarak yaptı.

1974 yılında SSK Edirne Şubesinde memuriyet hayatına başladı. Sırasıyla Kırklareli SSK Şube, Edirne SSK Hastanesi, Ankara SSK Genel Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra. 1996 yılında memur emeklisi olmuş.

Spor sahalarına 28 Ekim 1951 yılında Ekrem Demiray Salonunda oynanan Edirnespor-Galatasaray Basketbol müsabakasına kardeş çocuğu olan Galatasaray Basketbol takımının kaptanı ve Milli basketçi Erdoğan Partaner tarafından, 24 Ekim 1953 yılında Edirne 25 Kasım Stadında oynanan Edirnespor-Alpullu Şeker Spor maçına Edirne Futbol Ajanı Sarım Ozan tarafından götürülür.

Küçük yaştan itibaren sporun içinde oldu. Ailenin tek çocuğu ve rahatsızlığından ötürü Futbol oynaması doktorlar tarafından yasaklandı. Hayatının bundan sonraki döneminde Basketbol oynamaya başladı. Edirne de Basketbol oynadı. Basketbol Hakemliği, Futbol branşında hakem ve antrenörlük belgesi aldı. Fakat çalışma hayatı sebebiyle ne antrenörlük ne de hakemlik yapmadı. Edirne Spor Kulübünde Yöneticilik ve 1998 yılında Edirne Spor başkanlığını yaptı.

1987 yılında Edirne de kurulan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun Kurucu üyesi ve daha sonrada Başkanlığı görevini üstlendi..

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunda bir dönem de Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Memuriyetten emekli olduktan sonra Edirne Yenigün gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladı ve şu anda da yazmaya devam ediyor..

Edirne Spor Tarihini araştırmakta, şu anda temin ettiği kaynakları derlemekle uğraşıyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleriyle ilgili dokuz yıldır araştırma yapmakta olup bu yıl izledikten snra elde ettiği bilgilerle birlikte derleyip yayınlamayı düşünüyor.

Spor, Sanat, Gelenek ve Görenek, Tarih, Atatürk Dönemi, Kültür, Balkan ülkelerini tanıtan www.baytekinbalkan.com İnternet sitesi var,

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