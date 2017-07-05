10 Temmuz’u bekliyoruz

Spor Toto 3. Lig’de 2017-18 sezonunda mücadele edecek takımların şekillenmesinin ardından gözler gruplara çevrildi.

3 gruptan oluşan 3. Lig’de 2017-18 sezonunda 54 takım mücadele edecek. 18’erli 3 gruba ayrılacak takımların hangi grupta yer alacakları 10 Temmuz’da belli olacak. 3.Lig temsilcilerimiz Kocaelispor, Gölcküspor, Darıca 10 Temmuz’u bekliyor.

15 YENİ TAKIM

54 takımın mücadele edeceği 3. Lig’de, yeni sezonda 15 yeni takım mücadele edecek. Anadolu Üsküdarspor, Tepecikspor, Ofspor, Aydın 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyespor 2. Lig’den düşerken, Utaş Uşak, Ergene Velimeşe, Turgutluspor, Osmaniye, Şanlıurfa Karaköprü BLD, Arsinspor, Yeni Altındağ, Erokspor ve Ordu FK ise BAL’dan 3.Lig’e çıkan takımlar oldu.

3.LİG TAKIMLARI:

1-DARICA G.B.

2-1461 Trabzon

3-Kayseri Erciyesspor

4-Anadolu Üsküdar

5-KOCAELİSPOR

6-Ofspor

7-Ankara Demirspor

8-Tekirdağspor

9-Çorum Belediyespor

10-GÖLCÜKSPOR

11-Kızılcabölükspor

12-Van BBSK

13-24 Erzincanspor

14-Bayburt Grup Özel İdare

15-Kozan Belediyespor

16-Erzin Belediyespor

17-Cizrespor

18-Karacabey Birlikspor

19-Aydınspor 1923

20-Ergene Velimeşe

21-Diyarbekirspor

22-Bayrampaşa

23-Elazız Belediyespor

24-Düzyurtspor

25-Tarsus İdman Yurdu

26-Ankara Adliyespor

27-Muğlaspor

28-Orhangazispor

29-Sultanbeyli Belediyespor

30-Bergama Belediyespor

31-12 Bingölspor

32-Payasspor

33-Düzcespor

34-Halide Edip Adıvar

35-Kırıkhanspor

36-Kemerspor 2003

37-Yomraspor

38-Tire 1922

39-Batman Petrolspor

40-Yeşil Bursa

41-Dardanelspor

42-Pazarspor

43-Turgutluspor

44-Utaş Uşakspor

45-Güzelordu

46-Büyükçekmece Tepecikspor

47-Erokspor

48-Yeni Altındağ Belediyespor

49-Karaköprü Belediyespor

50-Osmaniyespor FK

51-Çatalcaspor

52- Manisa BBSK

53-Arsinspor

54- Erbaaspor