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100 bin çalışan NN’in OTOBES’inde

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100 bin çalışan NN’in OTOBES’inde
NN Hayat ve Emeklilik, BES’te Otomatik Katılım’da 50 şirket ile el sıkışarak 100 bin çalışanı sisteme dahil etti

1 Ocak 2017 itibarıyla uygulanmaya başlanan Otomatik Katılım’ın ilk ayında NN Hayat ve Emeklilik, 1.000 üzeri çalışanı olan 50 şirket ile anlaşmaya vararak 100 bin çalışanı sisteme dahil etti. 2016 yılını 270 binin üzerinde BES katılımcısı ve 2.4 milyar TL fon büyüklüğü ile tamamlayan şirket, Otomatik Katılım’da da işverenlere sunduğu avantaj ve faydalar ile yıla hızlı başladı.

 

BİLGİNEN MERKEZİ

Otomatik Katılım konusunda kendini “Bilginin Merkezi” olarak tanımlayan NN Hayat ve Emeklilik, katılımcılara en doğru bilgiyi vermek, sistemin avantajlarını, kalıcılığını ve güvenilirliğini anlatmak için çalışmalarını sürdüyor. Ayrıca bu konuda hem işverenlere hem de çalışanlara üç temel fayda sunuyor; “Hız, Kâr ve Deneyim”. 4 adımda son derece basit kayıt sistemi, mobil ve internet şubeleri, yetkin uzmanları, çalışan ve işverenlere özel destek hattı ve yardım masasıyla müşterilerine en hızlı hizmeti sunuyor. Aralık 2016 tarihi itibarıyla tüm fonlarında 10 yıllık ağırlıklı  ortalamada sektörün üzerinde bir getiri sağlayan şirket, sektörün en kapsamlı sadakat programı olan ‘Önce Sen’ Dünyası ile müşterilerine mükemmel ayrıcalık ve avantajlar sağlıyor. 170 yıllık köklü bir geçmişe sahip, sermaye gücü anlamında Avrupa birincisi, Romanya ve Polonya gibi ülkelerde Otomatik Katılım’da pazar lideri olan NN Group’un bu konudaki deneyiminden aldığı güçle NN Hayat ve Emeklilik sistemde işverenlerin tercihi.

 

“SİSTEME 100 BİN KİŞİYİ DAHİL ETTİK”

NN Hayat ve Emeklilik CEO'su Frank Eijsink Otomatik Katılım ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bireylerin emeklilik dönemlerinde onlara ikinci emeklilik maaşı sağlayacak olan Otomatik Katılım uygulaması tüm sektöre büyük bir hareketlilik ve heyecan getirdi. 1 Ocak itibarıyla bütün emeklilik şirketleri bu yeni uygulamaya hazırdı. Biz de NN olarak 2016 yılında başladığımız çalışmalarımızın karşılığında sisteme 100 bin katılımcıyı dahil ettik ve Türkiye’nin 50 büyük ölçekli firması NN’i tercih etti. Bu anlamda yıla iyi bir başlangıç yaptık ve yıl içerisinde kademeli olarak daha küçük ölçekli firmaların da kapsama alınmasıyla katılımcı sayımızı artırarak daha fazla işverene ve çalışana fayda sunmaya devam edeceğiz.”

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