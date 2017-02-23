100 yaşında Cihan Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

Plazma kinetik teknolojisi ile 100 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Mehmet Tekinalp isimli hastamız 100 yaşında. Yaklaşık bir yıldır devam eden şikayetleri nedeniyle son olarak Cihan Hastanesi’ne müracaat ederek Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin YEŞİLLİ’ye muayene oldu. Yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından ameliyat olması gerektiği düşünülen hastanın yaşı ve diğer hastalıkları nedeniyle durumu riskliydi. Ancak Plazma Kinetik yöntemi uygulanmasına karar verilen hasta da tüm bu riskler ortadan kalktı. Plazma Kinetik yöntemi ile ameliyatını olan hasta 3 günlük yatış sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Böyle zor bir operasyonu ve sonraki süreci bu kadar kolay ve komplikasyonsuz atlattığı için yaşadığı memnuniyeti ve mutluluğu hekimi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin YEŞİLLİ’ye teşekkür ederek dile getirdi. Bizler de kendisine acil şifalar dileriz.

Plazma Kinetiğin Üstünlükleri

- Serum fizyolojik kullanıldığı için ölümcül olan su zehirlenme riski yoktur.

- Çıkan parçalar patolojide incelenir kanser varsa tesbiti ve tedavi imkanı olur.

- Kanama riski minimaldir

- Görüntü daha nettir daha rahat çalışma imkanı sağlar.

- Operasyon süresi daha kısadır.

- Düşük enerji kullanır ve enerji yalnızca prostata temas ettiği noktayı etkiler etraf dokuya zarar vermez. Bu nedenle kalp pili kullanan hastalara bile uygulanabilir.

- Sonda süresi çok kısadır.

- Operasyon sonrası iyileşme daha kısa süre alır.