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1000 Roman umreye gidecek

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1000 Roman umreye gidecek
Romanlar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, 2017 yılında bin Roman vatandaşı umreye götüreceklerini açıkladı. Çokyaşar, başlatacakları “Ağlayan gözler Kutsal Topraklarda” projesi kapsamında ilk kafileyi nisanda uğurlayacaklarını söyledi

Türkiye Romanlar Federasyonu yeni bir projeyle üyelerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gelen taleplerin etkisi altında kalarak her yıl bin Roman vatandaşı umreye götürme kararı alan konfederasyon ön kayıtları almaya başladı. “Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda” projesi kapsamında yılın farklı zaman aralıklarında Romanlar umre için kutsal topraklara götürülecek.

 

TALEP ÇOKTU

Konuyla ilgili açıklama yapan Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar, “Zaman zaman bizden talepler oluyordu. Umreye gitmek için hazırlık yapan bazı üyelerimiz pasaport ücretleri, ihram almak ya da konuklama yardımı için bize başvuruyordu. Biz de bu projeyi geliştirerek kutsal toprakları görmek isteyenlere iyi bir fırsat sunmaya karar verdik” dedi.

 

“BİN TL ÖDEYECEKLER”

Konu hakkında detaylı bilgiler veren Çokyaşar, “Bugünün parasıyla umre ziyareti yaklaşık 4 bin liraya mal oluyor. Bize müracaat edenlerden bin lira alacağız, kalan kısmını konfederasyon olarak karşılayacağız. Bu meblağı da düzenleyeceğimiz gecelerden, kurum, kuruluş ve şahıs yardımlarıyla toplamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

 

İLK KAFİLE NİSANDA

Gelecek ay “Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda” programını tertipleyeceklerini ifade eden Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, “Atatürk Spor Salonu’ndaki bu etkinlikten 100 bin lira gelir bekliyoruz. Acentelere esneklik teklif edeceğiz. Topluma yanlış tanıtılıyoruz. Önümüzdeki süreçte dev bir organizasyonla umreye gideceğiz. İlk kafile nisan sonunda kutsal topraklara gidecek. Her yıl bin kişiyi umreye götürmeyi planlıyoruz” dedi.

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