100'den fazla taraftar uçakla geldi

Kocaelispor taraftarı Van’a bu kez uçakla geldi. 100’den fazla taraftar uçakla Van’a gelerek takıma destek verdi.

Taraftarlar ilk golle böyle sevindi ama sonra gelen iki gol taraftarımızı da yıktı. Yeşil Siyahlılar yenilgiye tepki gösterdi. Çarşamba günü Manavgat maçı için de şimdiden hazırlıklara başladı.