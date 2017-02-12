Taraftarlar ilk golle böyle sevindi ama sonra gelen iki gol taraftarımızı da yıktı. Yeşil Siyahlılar yenilgiye tepki gösterdi. Çarşamba günü Manavgat maçı için de şimdiden hazırlıklara başladı.
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100'den fazla taraftar uçakla geldi
Kocaelispor taraftarı Van’a bu kez uçakla geldi. 100’den fazla taraftar uçakla Van’a gelerek takıma destek verdi.
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Maçta hiç geri adım atmadıkMAÇIN HİÇ BİR ANINDAGERİ ADIM ATMADIKHer türlü deplasman şartına, Van’lı futbolcuların, galip gelene kadar yaptıkları bir çok çirkin davranışa rağmen geri adım atmayan Yeşil Siyahlılar, adeta tekmeye kafa koyarak mücadele etti.
Mesut kırmızı gördü 10 kişi oynadıkYeşil Siyahlılar Van’da ağır bir darbe alırken, bir de oyuncusunu kaybetti.
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