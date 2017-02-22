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1071 kilometrelik yürüyüş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başladı

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1071 kilometrelik yürüyüş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başladı
Serüven Motosiklet ve Alternatif Araç Tutkunları Eğitim, Araştırma, Spor, Kültür Yardımlaşma ve Doğa Derneği üyesi bir grup, kardeşlik için yürüyecekleri bin 71 kilometrelik yürüşün startını verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde cuntacıların hedeflerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı önünde toplanan Serüven Motosiklet ve Alternatif Araç Tutkunları Eğitim, Araştırma, Spor, Kültür Yardımlaşma ve Doğa Derneği üyesi bir grup, bin 71 kilometrelik yürüyüşün startını verdi. Yürüyüş öncesi topluluk adına yapılan basın açıklamasında, Serüven Derneğinin daha önce on binlerce kilometrelik motosiklet sürüşleri, bisiklet turları ve ülkeler arası yürüyüşler yapan bir sivil toplum kuruluşu olduğu belirtilerek, bir kez daha kardeşliğe “Evet” demek için yürüyeceklerinin altı çizildi. 15 Temmuz’un ruhuna dikkat çekmek için saat 15.07’de yürüyüşün başlatılacağı belirtilen açıklamada, “Eskişehir yolu üzerinden Bilecik, Bursa, Yalova, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ki burada gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile buluşmak istiyoruz. Daha sonra dönüşe geçerek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve tekrar başlangıç noktamıza geleceğiz” ifadelerine yer verildi.

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