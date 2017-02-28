11 öğretmen yakalandı.... 10'u ise hala aranıyor

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapan 11 öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla alakalı olarak 10 öğretmenin de arandığı öğrenildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapmış olan 21 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 öğretmen, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aranan 10 öğretmenin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarına devam ederken gözaltına alınan öğretmenlerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN