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12 ilçede eş zamanlı huzur operasyonu!

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12 ilçede eş zamanlı huzur operasyonu!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 ilçede ortaklaşa eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 ilçede ortaklaşa eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Birçok noktada tedbir alan ekipler İzmit Kandıra yolu Mini Köşk Çayırköy mevkisinde de uygulama yaptı. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı uygulamaya Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler destek verdi

 

Dron ile canlı yayın yapıldı

Kandıra ve İzmit gidiş geliş yönlerinde durdurulan araçların içerisindeki sürücü ve vatandaşlarda emniyet kemeri, GBT, araç araması, üst araması ve sürücülerde alkol kontrolü yapıldı. Ayrıca Jandarma ekiplerinin “Vira” ismindeki narkotik köpeği araçların çevresinde ve içinde arama yaptı.  Ayrıca ekipler Dron ile çekilen uygulama görüntülerini 3G ile Emniyet Genel Müdürlüğüne canlı yayınla aktardı. Yapılan uygulamalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Nuri AKÇAHARMAN

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