12 işyerini soyan 3 kişi adliyede

Gebze'de 12 işyerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polisin operasyonu ile yakalandı

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 10 kafe, 1 halı saha ve 1 oto yıkama işyerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı. Polis kimliklerini belirlediği R.A, E.K. ve B.Y'yi Çayırova'da metruk bir binaya düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından R.A, E.K. ve B.Y. adliyeye sevk edildi.