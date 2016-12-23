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12 sivil daha adliyede

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12 sivil daha adliyede
FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan serbest meslek çalışanı 12 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan çeşitli meslek kuruluşlarında görevli 12 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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