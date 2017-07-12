İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesinde meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen K.K. (35) isimli şahıs, gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı komşusu E.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından K.K. üzerindeki tabancayla rast gele ateş etmeye başladı. K.K.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri E.İ.’nin 12 yaşındaki oğlu B.İ.’nin sağ bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan B.İ. ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken K.K. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan B.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan K.K. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
- BIST 103.721
- Altın 140,625
- Dolar 3,5779
- Euro 4,0874
- Kocaeli : 30 °C
- İstanbul : 27 °C
- Sakarya : 30 °C
- İki minare arasına dev Türk bayrağı
- GTÜ 15 Temmuz’u unutmadı
- 15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası spor etkinlikleri başladı
- Türkiye Şampiyonu olarak geri döndü
- Gebzespor’dan bir transfer daha!
- O artık BAL’da düdük çalacak!
- ‘Şampiyon Mehmet’ rakip oldu!
- Şampiyon Y. Doğan Eker ile devam
- Eski hakem evleniyor
- Başkanına bak şampiyonunu alkışla!
- ‘ÇALIŞKAN’ atletimiz EYÜP zirvede!
- Kartepe’nin yıldızı söndü, Erzurum ve Bolu moda!
- Halı sahada transfer!
- 3’ü bi’yerde!
- Görücüye çıktılar
12 yaşındaki çocuğu vurdu!
İzmit Serdar Mahallesinde alkol aldıktan sonra komşusu ile tartışan şahsın rast gele ateş etmesi sonucu tabancadan çıkan mermilerden biri komşusunun 12 yaşındaki oğluna isabet etti
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğu vurdu!İzmit Serdar Mahallesinde alkol aldıktan sonra komşusu ile tartışan şahsın rast gele ateş etmesi sonucu tabancadan çıkan mermilerden biri komşusunun 12 yaşındaki oğluna isabet etti
Taksiciyi katleden şahsın cezası belli oldu!İzmit'te geçen yıl 19 Kasım'da, taksici Halil Güney'i ormanlık alanda pompalı tüfekle öldüren, aracı benzin dökerek yakan Gökhan Yıldoğar, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve ayrıca 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Feci kaza ailenin babasını aldıİzmit, 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Rıfat Canbaz tedavi gördüğü hastanede öldü
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Kadınların alınmadığı gizemli ada...
- Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
12345678
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
- İnanılmaz Komik Kazalar
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim