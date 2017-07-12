  • BIST 103.721
  • Altın 140,625
  • Dolar 3,5779
  • Euro 4,0874
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 30 °C

12 yaşındaki çocuğu vurdu!

»
12 yaşındaki çocuğu vurdu!
İzmit Serdar Mahallesinde alkol aldıktan sonra komşusu ile tartışan şahsın rast gele ateş etmesi sonucu tabancadan çıkan mermilerden biri komşusunun 12 yaşındaki oğluna isabet etti

İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesinde meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen K.K. (35) isimli şahıs, gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı komşusu E.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından K.K. üzerindeki tabancayla rast gele ateş etmeye başladı. K.K.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri E.İ.’nin 12 yaşındaki oğlu B.İ.’nin sağ bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan B.İ. ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken K.K. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan B.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan K.K. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı11 Temmuz 2017 Salı 14:48
  • Bir motosiklet kazası ve bir ölüm daha...11 Temmuz 2017 Salı 13:03
  • Korkutan yangın amatör kamerada!11 Temmuz 2017 Salı 11:31
  • Motosiklet kazası sonu oldu!11 Temmuz 2017 Salı 11:18
  • Kandıra'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı11 Temmuz 2017 Salı 11:15
  • Darıca'da pompalı dehşeti! 1 ÖLÜ11 Temmuz 2017 Salı 09:12
  • İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!11 Temmuz 2017 Salı 04:44
  • Kandıra yolunda kaza eksik olmuyor!10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:05
  • Azılı hırsız, hiç umulmayan yerde yakalandı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:07
  • Oto hırsızlığı çetesi ÇÖKERTİLDİ!10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim