12 yaşındaki çocuğu vurdu!

İzmit Serdar Mahallesinde alkol aldıktan sonra komşusu ile tartışan şahsın rast gele ateş etmesi sonucu tabancadan çıkan mermilerden biri komşusunun 12 yaşındaki oğluna isabet etti

İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesinde meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen K.K. (35) isimli şahıs, gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı komşusu E.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından K.K. üzerindeki tabancayla rast gele ateş etmeye başladı. K.K.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri E.İ.’nin 12 yaşındaki oğlu B.İ.’nin sağ bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan B.İ. ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken K.K. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan B.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan K.K. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN