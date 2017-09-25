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125 Basın yayın müdürüne motivasyon eğitimi

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125 Basın yayın müdürüne motivasyon eğitimi
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye genelinde toplam 125 Valilik Basın Yayın Müdürü ve yardımcısına eğitim ve motivasyon programı düzenledi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel Müdürlük İdari İşler Müdürü Mehmet Çelik ve Basın İlan Kurumu Tatil Köyü Müdürü Mehmet Mente önderliğinde Türkiye genelinde Valilikler Basın Yayın Müdürleri için dün eğitim ve motivasyon programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programda Sekapark tanıtımının ardından Palmiye Cafe’de dinlenildi. Toplam 125 Valilik Basın Yayın Müdürü ve yardımcısının katılım sağladığı programda kısa bir molanın ardından Seka Kağıt Müzesi ve Film Platosu gezildi.

SOSYAL PROGRAMLAR

Programda konuşan Basın İlan Kurumu Koordinasyon ve İdare Müdürü Mehmet Çelik, “Gelen misafirlerimiz de Türkiye geneli valiliklerin basın, halkla ilişkiler müdürleri ile personeller. Onlara yönelik hem bir eğitim hem de motivasyon toplantısının bir parçası olarak da sosyal programlar düşündük. Sosyal programlar olarak da Sekapark’ı gezeceğiz. Kağıt Müzesi ve Film Platosu’nu gezeceğiz” diye konuştu. Selin BECER

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