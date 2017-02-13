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13 farklı camiyi soyan hırsız tutuklandı

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13 farklı camiyi soyan hırsız tutuklandı
5 farklı ilçede 13 farklı camiyi soyduğu tespit edilen bir şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

Gölcük, İzmit, Körfez, Derince ve Körfez' de 13 farklı camiyi soyduğu tespit edilen 1 şahıs İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde ve satmış olduğu yerlerden temin edilen 3 adet Laptop ve 1 adet kamera yetkililere teslim edildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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