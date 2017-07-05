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13 milyon 899 bin 515 TL ceza kesildi

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13 milyon 899 bin 515 TL ceza kesildi
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit körfezinde sürekli denetim yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi, atıklardan arındırılması ve korunması için gece gündüz demeden çalışıyor. İzmit Körfezi’nin havadan ve karadan 7 gün 24 saat kontrol eden Büyükşehir, TÜBİTAK-MAM ile deniz suyu kalitesi izleme çalışmaları, acil müdahale konteynerleri, deniz süpürgeleri gibi uygulamalar ile Körfezin temiz olmasını sağlıyor.

 

2006'DAN BERİ UYGULANIYOR

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Türkiye’ye model olan çalışmalar kapsamında 2006 yılından bu yana İzmit Körfezi’nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğine yönelik tespit ve idari yaptırım kararı verme görevini yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerinde, kirliliğine neden olan unsurların tespitine yönelik 2007 yılından bu yana deniz kontrol uçağı ile havadan denetimler yapıyor.

 

13 MİLYON 899 BİN 515 TL CEZA KESİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2006 yılından bu yana toplamda 432 deniz taşıtına yaklaşık 13 milyon 899 bin 515 TL tutarında para cezası kesti. Havadan ve denizden yapılan denetim ve uygulanan cezalar sayesinde denizi kirleten gemilerin sayısında önemli miktarda düşüş yaşandı. Yılda ortalama 10 bin geminin giriş yaptığı Körfez’de ilk başlarda yıllık 90’ın üzerinde gemiye ceza kesilirken, 2017 yılının ilk altı ayında bu sayı 6’da kaldı.

 

MÜDÜRLÜĞE İLETİLİYOR

Öte yandan yapılan rutin kontrollerde veya Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen ihbarlar üzerine kıyı tesislerinden, endüstriyel tesislerden veya limanlardan kaynaklı bir olumsuzluk tespit edildiğinde bu durum hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılması hususunda konu, ilgisi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletiliyor.

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