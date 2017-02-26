1300 aday öğrenci KOÜ’yü tanıdı

Kocaeli Üniversitesi'nde 21-24 Şubat tarihleri arasında üniversite sınavına girecek adayların, hem üniversiteyi yakından tanıması hem de doğru tercih yapabilmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla "Aday Öğrenci Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. İki aşamada gerçekleştirilen toplantıda, üniversiteyi ziyaret eden öğrenciler ilk olarak Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde karşılandı.
ŞİMDİDEN TANIMA FIRSATI
Kongre Merkezi'nde her fakülteyi temsilen öğretim üyeleri ve elemanları, fakültelerin imkanlarına, koşullarına, laboratuvar ve diğer uygulama birimlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. İkinci aşamada ise öğrenciler istedikleri fakülteleri yine öğretim üyeleri ve elemanları öncülüğünde yerinde görme fırsatı yakaladı. Tanıtım etkinliğine ilimizden katılan bin 300’e yakın öğrenci, gelecekte okuyacakları üniversiteyi şimdiden tanıma şansı buldu.
KATILIM SAĞLAYAN OKULLAR
İzmit Lisesi
Yahya Kaptan Anadolu Lisesi
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi
Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi
Derince Anadolu Lisesi
Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi
Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi
TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi
Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mehmet Akif Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi
Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Davut Ali Karadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi