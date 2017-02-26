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1300 aday öğrenci KOÜ’yü tanıdı

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1300 aday öğrenci KOÜ’yü tanıdı
Kocaeli Üniversitesi'nde "Aday Öğrenci Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantıya bin 300’e yakın öğrenci katıldı

Kocaeli Üniversitesi'nde 21-24 Şubat tarihleri arasında üniversite sınavına girecek adayların, hem üniversiteyi yakından tanıması hem de doğru tercih yapabilmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla "Aday Öğrenci Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. İki aşamada gerçekleştirilen toplantıda, üniversiteyi ziyaret eden öğrenciler ilk olarak Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde karşılandı.

 

ŞİMDİDEN TANIMA FIRSATI

Kongre Merkezi'nde her fakülteyi temsilen öğretim üyeleri ve elemanları, fakültelerin imkanlarına, koşullarına, laboratuvar ve diğer uygulama birimlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. İkinci aşamada ise öğrenciler istedikleri fakülteleri yine öğretim üyeleri ve elemanları öncülüğünde yerinde görme fırsatı yakaladı. Tanıtım etkinliğine ilimizden katılan bin 300’e yakın öğrenci, gelecekte okuyacakları üniversiteyi şimdiden tanıma şansı buldu.
 

KATILIM SAĞLAYAN OKULLAR

İzmit Lisesi

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi

Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi

Derince Anadolu Lisesi

Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi

Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi

TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi

Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi

Mehmet Akif Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Davut Ali Karadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi 

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