14 aylık bebek balkon korkuluklarına sıkıştı

İzmit Kozluk Mahallesinde evinin balkonunda oyun oynarken kafasını balkonun demir korkuluklarına sıkıştıran 14 aylık bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İzmit Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Sokak adresinde bulunan Alemdar Apartmanının 5. Katında ikamet eden Yalçın Coşkun ile Serpil Coşkun çiftinin 14 aylık bebekleri Doğa Coşkun, balkonda oyun oynadığı esnada başını demir korkuluklara sıkıştırdı. Kendi imkanları ile bebeklerini sıkıştığı yerden kurtaramayan ailesi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonun demir korkuluklarını keserek Doğa bebeği sıkıştığı yerden kurtardı. Doğa bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Durumu iyi olan Doğa bebek ailesine teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN