14 Şubat’ta hayvanlar unutulmadı

Darıca'da hayvanat bahçesinde bulunan aslan çifti ile Türkiye’nin ilk gergedanları 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle bir araya getirildi. Bazı hayvanlara ise kalp şeklinde kutularda hediyeler verildi.

Darıca'da Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkında bulunan hayvanlara 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle çeşitli hediyeler verildi. Yaklaşık üç yıldır birlerinden ayrı yaşayan Duruk ve Sinem isimli aslanlar birleştirilmeye çalışıldı. Türkiye’nin ilk zırhlı gergedanları Samir ile Komala ise ilk defa birbirlerinin çok yakınına geldi. Nisan ayından sonra bir araya getirilmesi düşünülen gergedanlar ilk defa birbirlerine çok yaklaştılar. Parkta çift olarak değil de yalnız yaşayan hayvanlardan Sherlock isimli aslana, ayılara ve kapuçin cinsi maymunlara kalp şeklinde kutularla hediyeler verildi.

“14 Şubat nedeniyle aslanları bir araya getirdik”

Yaklaşık üç yıldır birbirlerinden ayrı olarak yaşan Duruk ile Sinem isimli aslanlar ile ilgili açıklama yapan Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “14 Şubat nedeniyle aslanları bir araya getirdik. Uzun süredir erkek ve dişi aslan ayrıydı. Çünkü erkek yavruları sahiplenmemişti. Yavruları geçen hafta Antalya’ya gönderdik. 14 Şubat’ı da bahane ederek aslanları bir araya getirdik ama erkek aslan biraz huzursuzluk çıkardı. Dişiyi sahiplenmedi. İlerleyen dönemlerde tekrar bir araya getirme işlemleri devam edecek” dedi. Aslanların uzun süredir birlikte olduklarını söyleyen Aydın, “İlk dünyaya getirdikleri yavru Sherlock. Ama ne yazık ki ilk doğum olduğu için ona da bakmadılar. O şimdi ayrı tutuluyor. Ardından üçüz dünyaya getirdiler. Onlar da belirli bir yaşa geldikten sonra biz Antalya’ya gönderdik. Aslında uyumlu bir çiftler ama bu 14 Şubat’ta bir araya gelmeyi reddettiler. Şu an için sadece birbirlerine bakıyorlar. Çok yakınlaştıklarında da birbirlerine saldırıyorlar” şeklinde konuştu.

“Nisan ayından sonra gergedanları bir araya getireceğiz”

Türkiye’nin ilk zırhlı gergedanları Samir ve Komala çifti ile ilgili konuşan Aydın, “14 Şubat nedeniyle eş olan hayvanlarımızı bir araya getiriyoruz. Yakın zamanda Türkiye’nin ilk zırhlı gergedanı olan Samir’e bir eş getirdik. İsmi Komala. Henüz birbirlerine uyum sürecini tamamlamadılar. Daha geniş bir alanda ayrı noktalardaydılar. Bugünden itibaren sadece arada bir duvar kalacak şekilde artık onları yan yana getirdik. Yakın bir sürede daha fazla birbirlerine uyum sağlayacaklar. Nisan ayından sonra bu canlıları bir araya getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Parkın simgesi olan bekar Sherlock’a 14 Şubat için hediye hazırladık”

Parkta yalnız yaşayan bazı hayvanlara ise kutular içerinde hediyeler verildi. Bunlardan Duruk ile Sinem isimli aslanların ilk çocukları olan Sherlock isimli aslana kalpli kutu içerisinde et hediye edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, “14 Şubat nedeniyle aslanlarımızı bir araya getirdik, gergedanları bir araya getirdik. Tabi aramızda parkın simgesi durumuna gelmiş ve üç yıl geçmesine rağmen hala bekar olan Sherlock isimli aslan var. Onu da unutmadık. İçerisinde et olan bir hediye paketi hazırladık. Bu hediyeyi verip onunda sevgililer gününü kutlayacağız. Teselli amaçlı böyle bir şey hazırladık. Şu an eş arıyoruz. Eş bulduğumuz zaman Sherlock’u bir araya getireceğiz. Henüz eşi olmadığı için bu 14 Şubat’ı biz ona böyle bir şey hazırlayarak kutlamak istedik” dedi. Aslanlar ve gergedanlar dışında ayılara ve maymunlara verilen kalpli kutular içerisinde ki hediyeler, kutuları alıp içini açan hayvanlar güzel görüntüler oluşturdu.