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15 bin araç bile geçmeyince...

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15 bin araç bile geçmeyince...
Yap- İşlet- Devret modeli ile yapılan köprü ve tünellerde verilen garanti araç sayıları sık sık gündeme gelirken Hazineden firmalara ödenen tutarlar da dudak uçuklatmaya devam ediyor.

Daha önce Osmangazi köprüsünden verilen günlük 40 bin araç garantisini gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, geçen süre zarfında günlük 15-20 bin araç sınırının aşılamadığı belirterek her gün devletin hazinesinden firmaya 3 milyon TL ödeme yaptığını açıklamıştı.

 

NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK

Aralık ayında hizmete giren Avrasya tünelinde de firmalara verilen araç garanti sayılarının çok uzağında kalındığına dikkat çeken Akar, firmaya 24 yıl 5 ay işletme süresi ve günde 68 bin 500 araç garantisi verildiğini ancak şu ana kadar günlük 24 bin araç geçişinin sağlandığını söyledi. Akar, 2 aylık geçen süreçte devletin firmaya 34 milyon TL ödediği iddialarını meclis gündemine getirerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın cevaplaması istemi ile soru önergesi verdi. Önergesinde geçiş ücretlerinin yine dolar üzerinden belirlendiğine dikkat çeken Akar, verilen garanti araç sayılarının neye göre belirlendiğini ve hazineden firmaya yapılan ödemeleri de Bakan Arslan’a sordu.

 

ŞEHİT VE GAZİ AYRIMI MI VAR?

Açılış töreninde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalara da değinen Akar,  22 Aralık- 1 Ocak tarihlerindeki gelirlerin şehit ve gazi ailelerine aktarılması konusunda nasıl bir yol izlendiğinin de cevaplanması gerektiğini söyledi. Sadece 15 Temmuz şehit ve gazi ailelerine kaynak aktarılacağı iddialarını da gündeme getiren Akar, bu gelirden doğu ve güneydoğu olmak üzere PKK terör örgütü ve İŞİD terör örgütü ile mücadele eden,  şehit ve gazi olan polis ve asker ailelerinin yararlanıp yararlanmadığının da açıklanması gerektiğini ve böyle bir ayrımın yapılması halinde bunun izah edilemez bir gaflet olacağını belirtti. 

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