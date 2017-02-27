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15 bini gördük, sonunu göremedik!

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15 bini gördük, sonunu göremedik!
İzmit İsmetpaşa Stadı özel günlerinden birisini daha geride bıraktı

Liderlik fırsatını eline geçirdiği Karacabey maçında tribünlerde 15 bine yakın taraftar gören Yeşil Siyahlılar sezonun en kalabalık maçlarından birisine çıktı.Her kesimden maça gelen binler, Yeşil Siyahlılara90 dakika boyunca destek verirken karşılaşma öncesi takıma sevgi gösterisinde bulundu. 12. adam görevini en iyi şekilde yaparken, filmin sonunun pek de iyi bitmemesi taraftarı üzdü.

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