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15 gün içinde ödemeyen yandı!

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15 gün içinde ödemeyen yandı!
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 2016 yılında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerindeki cezalı geçişlere ait ceza tebligatlarının araç sahiplerine gönderildiğini bildirdi

PTT tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında HGS gişelerindeki cezalı geçişlere ilişkin ceza tebligatlarının araç sahiplerine gönderildiği belirtilerek, bu cezaların 15 gün içinde ödenmesi halinde geçiş ücreti hariç 10 kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanılabileceği kaydedildi.

 

"15 GÜNLÜK YASAL SÜRECİ İÇERİSİNDE YERİNE GETİRMEYEN..."

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan ücretli otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçiş yapan ve 15 günlük yasal süre içerisinde HGS ürünü almayan ya da HGS ürünündeki bakiyesini yeterli seviyeye getirmeyen araç sahiplerine giriş-çıkış yaptıkları iki istasyon arasındaki ücrete göre 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince cezai işlem uygulanmaktadır. 2016 yılında HGS gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 adet tebligat düzenlenerek araç sahiplerine gönderilmiştir. Araç sahipleri, idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesi halinde geçiş ücreti hariç 10 kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanabilir. PTT Merkez ve tüm şubelerinden tebligat ile ödeme yapılabilmektedir. 2016 ihlalli geçiş yapan araç sahiplerinin eline ulaşan HGS ihlali geçiş ceza tebligatlarına itirazları olması durumunda 0 850 460 60 60 numaralı HGS Çağrı Merkezi’ni aramaları, hgs@kgm.ptt.gov.tr adresine mail atmaları veya 0312 801 04 04-0312 801 05 05 - 0312 801 06 06 numaralı fakslara itirazlarını bildirmeleri gerekmektedir. İtirazlar KGM tarafından incelenecek ve gerekli görüldüğü takdirde düzeltme işlemi yapılacaktır. Araç sahipleri hgsmusteri.ptt.gov.tr resmî adresinden HGS Müşteri Hizmetleri’ne üye oldukları takdirde geçiş, bakiye ve ihlal bilgilerini ayrıntılı olarak öğrenebilir, bundan sonraki geçişlerinde cezai durumların önüne geçebilirler" denildi.  

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