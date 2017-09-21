15 gündür kayıp

İzmit Bağçeşme Sarper Konutlarında ikamet eden ve tekstil işleri ile uğraşan 58 yaşındaki Mustafa Küçükarslan’dan 15 gündür haber alınamıyor.

İzmit Bağçeşme Sarper Konutlarında ikamet eden ve yaklaşık 15 gün önce Sabiha Gökçen Havalimanından oğlunu almak üzere İzmit’ten yola çıkan 58 yaşındaki Mustafa Küçükarslan’dan bir daha haber alınamadı. Aslen Malatyalı olan ve yaklaşık 5 senedir İzmit’te tekstil işleri ile uğraşan Küçükarslan’ın, Sarper Konutlarında iş ortağı ile birlikte ikamet ettiği öğrenildi. Hayatından endişe duyulan Küçükarslan’ı görenlerin polise ya da 0553 175 09 59 numaralı telefona haber vermeleri isteniyor. Nuri AKÇAHARMAN