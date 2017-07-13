15 kişi FETÖ'den gözaltında... Aralarında ev hanımı, özel şirket çalışanları ve öğretmenler var...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında aralarında ev hanımı, özel şirket çalışanı ve öğretmenlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen 15 kişinin, örgütün kriptolu haberleşme programı olan "ByLock" kullandığı tespit edildi. Operasyonların devam ettiği belirtilirken gözaltına alınan şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN