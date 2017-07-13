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15 Temmuz gazisine Bakan’dan ziyaret

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15 Temmuz gazisine Bakan’dan ziyaret
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy ve Başkan İsmail Baran, 15 Temmuz gazisi Osman Kamacı’yı evinde ziyaret etti

15 Temmuz gecesi hainlere karşı direnirken yaralanan ve gazi olan Körfezli Osman Kamacı’nın önemli ziyaretçileri vardı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Körfez Kaymakam Vekili Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Osman Kamacı’yı evinde ziyaret etti.

 

ALTIN HARFLERLE YAZILDI

15 Temmuz Gazimiz Osman Kamacı ve ailesi tarafından samimi bir şekilde karşılanan protokol üyeleri, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıktan dolayı Kamacı’ya teşekkür etti. Bakan Fikri Işık, “15 Temmuz gecesi aziz milletimiz dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimiz ile Osman Kamacı gibi kahramanlarımız da isimlerini tarihe altın harflerle yazılmıştır” dedi.

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