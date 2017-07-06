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15 Temmuz için güvenlik alarmı!

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15 Temmuz için güvenlik alarmı!
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle hazırlanan etkinlikleri çerçevesinde valilikler, emniyet müdürlükleri ve belediyelerde hazırlıklara başlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle hazırlanan etkinlikleri çerçevesinde valilikler, emniyet müdürlükleri ve belediyelerde hazırlıklara başlandı. 10 Temmuz’da başlayacak demokrasi nöbetleri için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen valilikler, etkinliklerin yapılacağı meydanlarda, toplanma ve yürüyüş güzergâhlarını gözden geçirerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

 

EMNİYET KUŞ UÇURTMAYACAK

Valilikler güvenlik boyutuyla hazırlık yaparken, belediyeler de etkinliklerin yapılacağı alanların organizasyonu ve afişlerin hazırlıklarını yapıyor. Emniyet birimleri etkinliklerin olacağı meydanların çevresinde kuş uçurmayacak. Öncesinde çevrenin güvenliğinin alınması sağlanırken, alanlara gireceklerde tek tek aranacak. Kaynak: Türkiye Gazetesi

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