15 Temmuz Kocaeli'de böyle anılacak

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kocaeli etkinlik programı açıklandı

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz akşamında girişilen hain darbe planı tüm ülkede başlatılan direnişle geri püskürtülmüştü. 1 ay boyunca ilçe ve il merkezlerinde yüzlerce vatandaş demokrasi nöbeti tutmuşlardı. Girişimin ilk yılında ülke genelinde yapılacak şehitlerimizi anma programının Kocaeli etkinlikleri belli oldu. Kocaeli Valiliği'nden gelen yazılı açıklamada etkinlik programı şu şekilde gösterildi:

11 Temmuz 2017 Günü;

10:00 : 15 Temmuz Judo Müsabakası,

Başiskele Spor Salonu Saat: 10:00-16:00

11:00 : Darıca Kaymakamı ve ilçe protokolünün, Nene Hatun Mezarlığındaki 15 Temmuz Şehidinin kabrini ziyaret ederek karanfil bırakması,

Darıca Kaymakamı ve ilçe protokolünün, Nene Hatun Mezarlığındaki 15 Temmuz Şehidinin kabrini ziyaret ederek karanfil bırakması, 11:00 : Bağçeşme asker ve polis şehitliğinin il protokolünce ziyaret edilmesi,

Bağçeşme asker ve polis şehitliğinin il protokolünce ziyaret edilmesi, 13:45 : İl merkezi Fevziye Camiinde (İlçelerde belirlenecek merkez camilerinde) öğlen namazına müteakip şehitlerimizin ruhuna mevlid-i şerifler ve duaların okutulması, mevlit şekeri ile ikramların yapılması,

İl merkezi Fevziye Camiinde (İlçelerde belirlenecek merkez camilerinde) öğlen namazına müteakip şehitlerimizin ruhuna mevlid-i şerifler ve duaların okutulması, mevlit şekeri ile ikramların yapılması, 16:00 : İl Spor Merkezi ve Gençlik Merkezlerinde (İzmit, Derince ilçeleri) Milli Birlik ve Vatan, Bayrak Sevgisi konularında kitap okuma etkinliği yapılması,

İl Spor Merkezi ve Gençlik Merkezlerinde (İzmit, Derince ilçeleri) Milli Birlik ve Vatan, Bayrak Sevgisi konularında kitap okuma etkinliği yapılması, Şehir meydanlarına 15 Temmuz anı defterlerinin konulması,

12 Temmuz 2017 Günü;

Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,

12:00-14:00 : Çınarlı Muhtarlık meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü masa tenisi müsabakası düzenlenmesi,

13 Temmuz 2017 Günü;

Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü aylık Senatosunun özel gündem ile toplanması, 70 kişilik öğretim üyesi ile basına açık olarak 15 Temmuz bildirisi sunulması,

14:00-16:00 : Atatürk Spor Salonu Basketbol Turnuvası,

Atatürk Spor Salonu Basketbol Turnuvası, 19:00-22:00 : “15 Temmuz Din ve Değerlerimiz” paneli, Dolphin Konferans Salonu,

“15 Temmuz Din ve Değerlerimiz” paneli, Dolphin Konferans Salonu, İzmit Atletizm sahasında çocuk spor etkinlikleri düzenlenmesi,

14 Temmuz 2017 Günü;

Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi,

10:00 : Yaz Kuran kurslarındaki tüm öğrenciler ile 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Özel Programı,

Yaz Kuran kurslarındaki tüm öğrenciler ile 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Özel Programı, Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve namaza müteakip ilimiz ve ülke çapında okunan Hatm-i Şeriflerin dualarının yapılması,

16:00-18:00 : Gençlik Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anma Programı,

Gençlik Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Anma Programı, 19:00 : Şehit yakınları ve gaziler ile akşam yemeği, (The Ness Hotel)

15-16 Temmuz 2017 Günü;