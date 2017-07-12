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15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası spor etkinlikleri başladı

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15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası spor etkinlikleri başladı
Ülke genelinde düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programları kapsamında; ilimizde de, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitleri sporla anılacak

Millî birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, vatan savunması, yurt bilinci temalarının işleneceği spor etkinliklerinin planlanarak farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerin statüsü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, il / ilçe tertip komiteleri ve spor federasyonlarıyla paylaşıldı.

 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA

SPOR ETKİNLİĞİ TAKVİMİ:

YARIN:

10.00-14.00 Okçuluk-Mehmet Ali Kağıtçı

16.00-17.00 Basketbol Turnuvası-Atatürk Spor Salonu

17.30-21.00 Atletizm, Jimnastik, Karate, Tekvando, Eskrim, Dağcılık

 

CUMA:

17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe

19.00 Masterlar Futbol Turnuvası-İsmetpaşa Stadı

 

CUMARTESİ:

17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe

 

PAZAR:

09.30 İzmit Bisiklet Turu

17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe

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