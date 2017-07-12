15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası spor etkinlikleri başladı

Ülke genelinde düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programları kapsamında; ilimizde de, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitleri sporla anılacak

Millî birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, vatan savunması, yurt bilinci temalarının işleneceği spor etkinliklerinin planlanarak farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerin statüsü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, il / ilçe tertip komiteleri ve spor federasyonlarıyla paylaşıldı. 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA SPOR ETKİNLİĞİ TAKVİMİ: YARIN: 10.00-14.00 Okçuluk-Mehmet Ali Kağıtçı 16.00-17.00 Basketbol Turnuvası-Atatürk Spor Salonu 17.30-21.00 Atletizm, Jimnastik, Karate, Tekvando, Eskrim, Dağcılık CUMA: 17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe 19.00 Masterlar Futbol Turnuvası-İsmetpaşa Stadı CUMARTESİ: 17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe PAZAR: 09.30 İzmit Bisiklet Turu 17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe