15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası spor etkinlikleri başladı

Millî birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, vatan savunması, yurt bilinci temalarının işleneceği spor etkinliklerinin planlanarak farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerin statüsü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, il / ilçe tertip komiteleri ve spor federasyonlarıyla paylaşıldı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA
SPOR ETKİNLİĞİ TAKVİMİ:
YARIN:
10.00-14.00 Okçuluk-Mehmet Ali Kağıtçı
16.00-17.00 Basketbol Turnuvası-Atatürk Spor Salonu
17.30-21.00 Atletizm, Jimnastik, Karate, Tekvando, Eskrim, Dağcılık
CUMA:
17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe
19.00 Masterlar Futbol Turnuvası-İsmetpaşa Stadı
CUMARTESİ:
17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe
PAZAR:
09.30 İzmit Bisiklet Turu
17.30-20.30 10-12 Yaş Minikler Futbol Turnuvası-Körfez Esentepe