15 Temmuz tiyatro oyunu yazma yarışması sonuçlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Destanı teması ile gerçekleştirilen tiyatro oyunu yazma yarışması seçici kurulun yaptığı değerlendirmenin ardından sonuçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Destanı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından sonuçlandı. 101 eserin katıldığı yarışma, uzman seçici kurulun gerçekleştirdiği oylama sonucu dereceye giren eserleri belirledi.

101 ESER KATILDI

15 Temmuz Milli İrade Destanı Tiyatro Oyunu Yazma Yarışmasına 101 eser katıldı. Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sema Göktaş, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Türel Ezici, Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Sekmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Oyuncusu Veysel Sami Berikan ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndan Volkan Taha Şeker’in jüriliğini yaptığı yarışmada dereceye giren eserler belirlendi.

6 ESER DERECEYE GİRDİ

Yarışmada Firdevs Aylin Tez, “Hikaye” adlı eseri ile birinci olurken “Gücünü Farket” isimli eseriyle Mevlüt Soysal ikinci ve “Karıncaların Gecesi” eseriyle Uğur Kanbay üçüncü oldu. Ayrıca Abdullah Enes Balıkçı eseri En Uzun Gece (15 Temmuz ) ile, Cengizhan Selçuk eseri “Mihrak” ile ve Fahrettin Eren Dinler eseri “En Uzun Gecenin Şafağında” ile mansiyon ödüllerinin sahibi oldular.