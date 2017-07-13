15 Temmuz'a "kuvvetli" katılacaklar

İl yönetim kurulu toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Serhat Duyar, “15 Temmuz anma programına Kocaeli il teşkilatı ve ilçe teşkilatları olarak kuvvetli bir şekilde iştirak edeceğiz” şeklinde konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı önceki gün il binasında gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan ve 15 Temmuz anma etkinliklerine kuvvetli bir şekilde katılacaklarını belirten BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, “15 Temmuz anma programında Kocaeli il teşkilatı ve ilçe teşkilatları olarak kuvvetli bir şekilde iştirak edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi sadece AK Parti’ye yapılmamıştır. Bu milletimize, devletimize ve demokrasimizi yapılmış bir darbe teşebbüsüdür. Şükürler olsun ki milletimizin feraseti ve devletini seven görevliler tarafından engellenmiştir. Buradan ders çıkarmış bulunmaktayız. Milletimiz ve devletimizde bundan sonraki süreçte üzerine düşeni yapmalıdır.15 Temmuz cumartesi sabahı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve il başkanları olarak sabah yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Takip eden zaman diliminde tüm programa da katılacağım” ifadelerini kullandı

KONGRE SÜRECİNE START VERDİK

Pati içi çalışmaların hızla devam ettiğini de ifade eden Duyar, kurdukları komisyonların çalışmalarını sürdürdüğünü, sanki bir seçim arifesindeymiş gibi parti içi tüm dinamikleri aktif şekilde tutacaklarının altını çizdi. İl ve ilçe kongreleri ile ilgili çalışmaların ve hazırlıkların aralıksız devam ettiğinin de vurgusunu yapan Serhat Duyar, “Bu akşamki toplantımız ile birlikte kongre sürecimize start vermiş oluyoruz. Her ilçede bir arkadaşımızı görevlendiriyoruz. Böylece bir haftalık süre zarfında sorumlu olan arkadaşlarımız ilçeleri ile ilgili raporlarını hazırlayacaklar. İlçe kongremizin ardından il kongremizi gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde hem yerel seçimleri hem genel seçimleri yönetecek olan kadroyu hazırlamak için gayretlerimiz devam etmektedir” dedi.