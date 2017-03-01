15 TV programına karşı harekete geçiliyor

TES 1 No’lu Şube, televizyonda yayınlanan bazı programların toplumun vicdani ve ahlaki değerlerini olumsuz etkilediğini ve toplu şekilde 11 Mart Cuma akşamına kadar genel merkeze daha sonrada RTÜK’e iletilmek üzere dilekçe gönderileceğini duyurdu

Türk Eğitim-Sen (TES) 1 No’lu Şube İzmit İlçe Başkan Vekili Yasemin Tüysüz sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirerek televizyonda yer alan bazı programların toplumun vicdani ve ahlaki değerlerini olumsuz bir şekilde etkilendiğini ve programların yayından kaldırılması gerektiğini vurguladı. Basın açıklamasında Tüysüz’ün yanı sıra Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Özlem Gür ve sendika üyeleri katılım gösterdi. Televizyonda yayınlanan bu programlara yönelik dilekçe kampanyası başlatıldığını belirten Tüysüz, “genel merkezimiz tarafından kadın çalışanlara yönelik dilekçe kampanyası başlatılmıştır. Şubelerde toplanan dilekçeler toplu şekilde 11 Mart 2017 Cuma akşamına kadar Türk Eğitim Sen Genel Merkezi’ne, daha sonrada RTÜK’e iletilmek üzere gönderilecektir” dedi. Ayrıca açıklama sonrasında ilk dilekçeyi Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı imzaladı.

TOPLUMUN YOZLAŞMASI

TES İzmit İlçe Başkan Vekili Yasemin Tüysüz açıklamasında, “Ülke olarak bu kadar zor bir süreçten geçerken, toplumsal bilincin sağlanması ile milli birlik ve beraberliğin ihdası en büyük amacımız olması gerekmez mi? Sosyal medyadan, basın yayına kadar tek derdimiz, milletimiz, devletimiz ve beka meselemiz olmalı değil mi? Televizyon izleme oranı %84 olan ülkemizde her gün evimize misafir olan programların hali nedir? Maalesef içler acısı. Televizyon kanallarında sağlıklı programlar bulabilmek bir yana; toplumun ahlaki ve vicdani anlamda yozlaşmasına neden olan yayınların cümbür cemaat temaşasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.



UYUŞTURUCU ETKİSİ

Tüysüz açıklamasının devamında, “Özellikle ülke gündemini oldukça meşgul eden gelişmelere ilişkin televizyon programlarında bilgisiz ve liyakatsiz kişi veya kişilere yorumcu olarak yer verilmesi yetmezmiş gibi, T.C. Anayasası ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. maddesine açıkça aykırılık teşkil eden, kamu yararı gözetilmeksizin, yalnızca gelir elde etme amacı taşıyan, toplumda adeta uyuşturucu etkisi yaratan, gelişen olaylara karşı toplumu duyarsızlaştıran ve gelişen olaylar karşısında toplumun sağlıklı analiz yapabilmesinin önünü tıkayan sözde televizyon programları yayın akışlarını işgal etmektedir” şeklinde konuştu.

TEŞHİRCİLİĞİ ÖZENDİRİYOR

Konuşmasına devam eden Tüysüz, “Kişilerin tanışıp evlenmeleri amacıyla sunulduğu iddia edilen, evlilik kurumunun içinin boşaltıldığı, utanma duygusunu yok edici, yalan ve teşhir temelli izdivaç programları ile moda ve giyim yarışması adı altında özellikle teşhirciliği özendirici programlar, toplumun ahlaki değerlerini törpülemektedir. Öte yandan, Türk gelenek ve göreneklerine aykırı bir şekilde bay ve bayanların bir evde ve bir arada yaşadığı, dedikodu üzerine kurulu, yarışmayı kazanma uğruna türlü oyunların döndüğü medya programları maksadını aşmaktadır. Birbirlerini daha önce tanıma fırsatı olmayan yeni gelinlerin, karşılıklı ev ziyaretinde bulunarak, bir evde olması ve olmaması gerekeni eleştirdiği programlar ise izahtan varestedir” dedi.



YAYINDAN KALDIRILMALIDIR

Tüysüz konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Bu tür yayınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu durum, çocuklarımızı yetiştirmede en büyük sorumluluğu üstlenen biz kadınları son derece rahatsız etmektedir. Biz, kadınlar olarak bu gidişatın önüne geçilmesi hususunda üzerimize düşeni yapma zamanı gelmiştir. Artık, toplumun bilgi, ahlak ve başarıya teşvik edilmesi; özellikle Türk Gençliğinin daha üretken ve sosyal kılınması için aşağıda isimleri beyan edilmiş TV programlarının yayından kaldırılmasını ve yayın akışında yararlı, bilgi ve liyakat esaslı televizyon programlarına yer verilmesi istiyoruz. Bu nedenle genel merkezimiz tarafından kadın çalışanlara yönelik dilekçe kampanyası başlatılmıştır. Şubelerde toplanan dilekçeler toplu şekilde 11 Mart 2017 Cuma akşamına kadar Türk Eğitim Sen Genel Merkezi’ne, daha sonrada RTÜK’e iletilmek üzere gönderilecektir.” Serkan BORLAK

TES’İN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU PROGRAMLAR

Kanal D Kısmetse Olur (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

ATV Esra Erol’da (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Star TV Zuhal Topal’la(Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Star TV Anne (Şiddet ve Çocuk İstismarı)

Show TV Evleneceksen Gel (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Show TV Gelin Evi (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Fox TV Gardırop Savaşçıları (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

TV 8 İşte Benim Stilim (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

TV 8 Göz 6 (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Flash TV Dest-i İzdivaç (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

ATV Kırgın Çiçekler (Çocuk İstismarı)

Fox TV Kalbimdeki Deniz (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki, Şiddet)

Show TV İçerde (Argo ve Şiddet)

A9 Adnan Oktar (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

ATV Gözüm Sende (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)