16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

Kocaeli merkezli 16 ilde TSK içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturmada 28’i muvazzaf olan 11 teğmen ve 17 astsubayın da aralarında olduğu 30 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Alınan kararın ardından Kocaeli merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Denizli, Bursa, Çanakkale, Muğla, İzmir, Antalya, Kayseri, Bolu, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Mardin, Eskişehir ve Düzce illerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah 06.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği öğrenildi.