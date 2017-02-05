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18 Milyon öğrenci ders başı yaptı!

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18 Milyon öğrenci ders başı yaptı!
Yarıyıl tatilinin ardından 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmenin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde yarıyıl tatili sona erdi. İlimizde 1.189 okulda 368.210 öğrenci, 22.464 öğretmen bugün ders başı yapacak.  2016-2017 eğitim dönemi 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemle Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarının organizasyonunda 2012'den beri yürütülen Okul Sütü Programı da başlayacak. Program kapsamında, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri UHT koşullarında paketlenmiş pastörize süt dağıtılacak.

 

TATİL SONRASI SINAV MARATONU BAŞLIYOR

İkinci dönem, ortaokuldakiler ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Öğrenciler, 26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarına girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. TEOG sınav sonuçlarının haziranda açıklanması planlanıyor. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecek. Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi, 9 Haziran Cuma günü sona erecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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