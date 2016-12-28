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"18 yaşında milletvekililik" gerginlik yarattı!

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"18 yaşında milletvekililik" gerginlik yarattı!
Milletvekili seçilme yaşını 18'e düşüren madde Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Maddenin görüşüldüğü sırada gerginlik çıktı.

Anayasa Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir söz istedi. İsteğinin karşılanmaması üzerine CHP'li milletvekilleri durumu protesto etti. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün yanına giderek söz listesi ile ilgili görüştü. CHP milletvekillerinin Grup Başkanvekilini takip etmesi üzerine milletvekilleri ayağa kalktı. Komisyonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Anayasa değişikliği teklifinin 3'üncü maddesi de bu arada kabul edildi. Maddeye göre Anayasa'nın 76'ncı maddesinde bulunan milletvekili seçilme yaşını 18'e düşüren madde komisyonda kabul edildi.

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