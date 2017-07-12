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183 bin liralık maleme alınacak

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183 bin liralık maleme alınacak
İzmit Belediyesi’nde inşaat malzemesi alım ihalesi...

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınacak inşaat malzemesi ihalesi iki kısımlı olarak yapıldı. Yaklaşık maliyeti 171 bin 900 lira olan birinci kısım ihaleye katılan Enon Bilişim firması 157.425,00 TL. Binmersan İnşaat firması 160.000,00 TL. Çerkezoğulları İnşaat  181.000,00 TL. Ay-Taş İmalat firması 187.750,00, TL,  Fmb Hırdavat firması 172.215,00 TL. ve Marmara Beton Boru firması da 182.350,00 TL. teklif verdi.

 

11 BİN 416 TL MALİYET

Yaklaşık maliyeti 11 bin 416 lira olan ikinci kısım ihalesine katılan Enon Bilişim 11.500,00 TL. Binmersan İnşaat 11.500,00 TL.  Çerkezoğulları İnşaat 11.000,00 TL. Ay-Taş İmalat  firması 12.250,00, TL.  Fmb Hırdavat firması 13.815,00 TL. ve Marmara Beton Boru İnşaat firması da. 12.400,00 TL. lik bir teklifte bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirip işi alacak firmaları önümüzdeki günlerde açıklayacak.

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