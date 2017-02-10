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2. Amatör Küme Futbol Ligi başlıyor

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2. Amatör Küme Futbol Ligi başlıyor
8 Grupta 59 takımın mücadele edeceği İkinci Amatör Küme, dün Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda B Grubunda Kirazlıyalıspor ile KYÖDspor maçı ile start alırken, yarın B; D; F ve G Grubu maçları, dokuz statta 11 maçta büyük heyecan yaşatacak

BAHÇECİK DAMLAR 3 PUANI KAPTI

2017-2017 Sezonu İkinci Amatör Küme  dün saat 19.30 da  Hereke Erkin Akkaş stadında B Grubunda Kirazlıyalıspor ile KYÖDspor maçı ile start alırken yarın dört grupta dokuz statat 11 maçta büyük heyecan yaşanacak. A Grubunda Körfez Atılımspor ve F Grubunda Karamürsel Barbaros lige katılamayacaklarını beyan etmesi sonrasında ligden çekilen ekip olurken, 57 takım sekiz grupta zirve mücadelesi verecek. Bu yıl lige ilk kez katılan Bahçecik Damlarspor rakibi Karamürselspor Barbarosspor ligden çekildiği için oynamadan üç puan alan ilk ekip oldu. İkinci Amatör Küme yarın dokuz statta B; D; F ve G Grubunda 11 maç oynanırken 1.hafta sona erecek. Bazı takımlar güçlü kadro kurarken bazı takımlar genç ekiplerle centilmence mücadele edecek. 2. Amatör Küme’ye bu yıl ilk kez katılan Uzuntarlaspor B Grubunda, Kartepe Köseköy Ateşspor ile ilk maçını yarın oynayacak.

 

YARININ PROGRAMI

MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI:

17.00 BEŞYOL ZABITANSPOR-İZMİT FUTBOL KULÜBÜ (2.KÜME D GRUBU)

19.00 İZMİT SELANİKSPOR-KÖRFEZ İLÇESİ BİRLİKSPOR (2.KÜME D GRUBU)       

 

ARSLANBEY STADI

17.00 ARSLANBEY BLD-ŞİRİNTEPE GB (2.KÜME B GRUBU)

19.00 KARTEPE KÖSEKÖY ATEŞSPOR-KADIKÖYSPOR (2.KÜME D GRUBU)

 

DERBENT STADI

17.00 UZUNTARLASPOREŞMESPOR (2.KÜME B GRUBU)

 

KANDIRA STADI

17.00 YENİ KANDIRASPOR-ARS.ORG.SAN. (2.KÜME D GRUBU)

 

ŞEHİT BİNBAŞI ASLAN KULAKSIZ STADI

17.00 ANA.YENİKÖYSPOR-KARAMÜRSEL AKÇATSPOR (2.KÜME F GRUBU)

 

KARAMÜRSEL STADI

17.00 ULAŞLISPOR-KIZDERBENTSPOR    (2.KÜME F GRUBU)

 

BEYLİKBAĞI STADI

14.00 BEYLİKBAĞI KARADENİZSPOR-ÇERKEŞLİSPOR (2.KÜME G GRUBU)

 

GEBZE METİN OKTAY STADI

15.00 GEBZE BALKANSPOR-41 KARADENİZ SPORTİF FAAL. (2.KÜME G GRUBU)

 

DARICA NENE HATUN STADI

15.00 DARICASPOR-TAVŞANLISPOR

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