2. Amatör Lig’de 4 grupta 12 maç var

2. Amatör Küme B, D, F ve G Grubunda 2. Hafta maçları 10 stattaki 12 maçla devam edecek.

Maçların geçen hafta olduğu gibi yine çok çekişmeli geçmesi bekleniyor.

2.AMATÖR KÜME B GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Arslanbey BLD 1 1 0 0 8 0 3

2-Uzuntarlaspor 1 1 0 0 5 1 3

3-KYÖD 1 0 1 0 2 2 1

4-Kirazlıyalıspor 1 0 1 0 2 2 1

5-Mertspor 0 0 0 0 0 0 0

6-Eşmespor 1 0 0 1 1 5 0

7-Şirintepe GB 1 0 0 1 0 8 0

2. HAFTANIN PROGRAMI

KYÖD (BAY)

Mertspor-Uzuntarlaspor:

Şirintepe GB-Kirazlıyalıspor:

Eşmespor- Arslanbey BLD:

2.AMATÖR KÜME D GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-İzmit Selanikspor 1 1 0 0 5 2 3

2-İzmit FK 1 1 0 0 3 2 3

3-Kadıköyspor 1 1 0 0 2 1 3

4-Arslanbey Org Sanayi 1 0 1 0 1 1 1

5-Yeni Kandıra 1 0 1 0 1 1 1

6-Koseköy Ateşspor 1 0 0 1 1 3 0

7-Beşyol Zabıtanspor 1 0 0 1 2 3 0

8-Körfez İlçesi Birlik 1 0 0 1 2 5 0

2. HAFTANIN PROGRAMI

Arslanbey OSB-Beşyol Zabıtan

Kadıköyspor-Yeni Kandıra

İzmit FK-İzmit Selanikspor

K.İlçesi Birlik-Koseköy Ateş

2.AMATÖR KÜME F GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Anadolu Yeniköyspor 1 1 0 0 10 0 3

2-Başiskele Damlarspor 1 1 0 0 3 0 3

3-Kızderbentspor 1 1 0 0 1 0 3

4-Gölcük Şirinköyspor 0 0 0 0 0 0 0

5 Ulaşlıspor 1 0 0 1 0 1 0

6-Karamürsel Barbarosspor 1 0 0 1 0 3 0

7-Karamürsel Akçatspor 1 0 0 1 0 10 0

2. HAFTANIN PROGRAMI

Başiskele Damlarspor (BAY)

Gölcük Şirinköy-Ulaşlıspor

Karamürsel Akçat-K.Barbarosspo:

Kızderbentspor-Anadolu Yeniköy

2.AMATÖR KÜME G GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Çerkeşlispor 1 1 0 0 3 1 3

2-Gebze Balkanspor 1 1 0 0 3 1 3

3-Darıcaspor 1 1 0 0 2 1 3

4-Çayırova Gümüşspor 0 0 0 0 0 0 0

5-Tavşanlıspor 1 0 0 1 1 2 0

6-41 Karadeniz 1 0 0 1 1 3 0

7- Beylikbağı Karadeniz 1 0 0 1 1 3 0

2. HAFTANIN PROGRAMI

Tavşanlıspor: (BAY)

Ç.Gümüşspor-B.Karadeniz

41 Karadeniz-Darıcaspor

Çerkeşlispor-Gebze Balkan