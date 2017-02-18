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2. Amatör Lig’de 4 grupta 12 maç var

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2. Amatör Lig’de 4 grupta 12 maç var
2. Amatör Küme B, D, F ve G Grubunda 2. Hafta maçları 10 stattaki 12 maçla devam edecek.

Maçların geçen hafta olduğu gibi yine çok çekişmeli geçmesi bekleniyor.

 

2.AMATÖR KÜME B GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                           O         G         B          M         A          Y         P

1-Arslanbey BLD                   1          1          0          0          8          0          3

2-Uzuntarlaspor                     1          1          0          0          5          1          3

3-KYÖD                                1          0          1          0          2          2          1         

4-Kirazlıyalıspor                    1          0          1          0          2          2          1

5-Mertspor                            0          0          0          0          0          0          0

6-Eşmespor                          1          0          0          1          1          5          0

7-Şirintepe GB                      1          0          0          1          0          8          0

 

2. HAFTANIN PROGRAMI

KYÖD (BAY)

Mertspor-Uzuntarlaspor:

Şirintepe GB-Kirazlıyalıspor:

Eşmespor- Arslanbey BLD:

 

2.AMATÖR KÜME D GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                           O          G         B         M         A          Y         P

1-İzmit Selanikspor                1          1          0          0          5          2          3

2-İzmit FK                             1          1          0          0          3          2          3         

3-Kadıköyspor                       1          1          0          0          2          1          3

4-Arslanbey Org Sanayi         1          0          1          0          1          1          1         

5-Yeni Kandıra                      1          0          1          0          1          1          1         

6-Koseköy Ateşspor              1          0          0          1          1          3          0

7-Beşyol Zabıtanspor            1          0          0          1          2          3          0

8-Körfez İlçesi Birlik              1          0          0          1          2          5          0

           

2. HAFTANIN PROGRAMI

Arslanbey OSB-Beşyol Zabıtan

Kadıköyspor-Yeni Kandıra

İzmit FK-İzmit Selanikspor

K.İlçesi Birlik-Koseköy Ateş

 

2.AMATÖR KÜME F GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                           O         G         B          M          A        Y         P

1-Anadolu Yeniköyspor          1          1          0          0          10        0          3

2-Başiskele Damlarspor         1          1          0          0          3          0          3         

3-Kızderbentspor                   1          1          0          0          1          0          3

4-Gölcük Şirinköyspor            0          0          0          0          0          0          0

5 Ulaşlıspor                          1          0          0          1          0          1          0

6-Karamürsel Barbarosspor    1          0          0          1          0          3          0

7-Karamürsel Akçatspor         1          0          0          1          0          10        0

           

2. HAFTANIN PROGRAMI

Başiskele Damlarspor (BAY)

Gölcük Şirinköy-Ulaşlıspor

Karamürsel Akçat-K.Barbarosspo:

Kızderbentspor-Anadolu Yeniköy

 

2.AMATÖR KÜME G GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                             O          G         B         M         A          Y          P

1-Çerkeşlispor                         1          1          0          0          3          1          3

2-Gebze Balkanspor                1          1          0          0          3          1          3

3-Darıcaspor                           1          1          0          0          2          1          3

4-Çayırova Gümüşspor            0          0          0          0          0          0          0

5-Tavşanlıspor                        1          0          0          1          1          2          0         

6-41 Karadeniz                       1          0          0          1          1          3          0

7- Beylikbağı Karadeniz          1          0          0          1          1          3          0

           

2. HAFTANIN PROGRAMI

Tavşanlıspor: (BAY)

Ç.Gümüşspor-B.Karadeniz

41 Karadeniz-Darıcaspor

Çerkeşlispor-Gebze Balkan

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