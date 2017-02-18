2. Amatör Lig’de 4 grupta 12 maç var

Maçların geçen hafta olduğu gibi yine çok çekişmeli geçmesi bekleniyor.
2.AMATÖR KÜME B GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Arslanbey BLD 1 1 0 0 8 0 3
2-Uzuntarlaspor 1 1 0 0 5 1 3
3-KYÖD 1 0 1 0 2 2 1
4-Kirazlıyalıspor 1 0 1 0 2 2 1
5-Mertspor 0 0 0 0 0 0 0
6-Eşmespor 1 0 0 1 1 5 0
7-Şirintepe GB 1 0 0 1 0 8 0
2. HAFTANIN PROGRAMI
KYÖD (BAY)
Mertspor-Uzuntarlaspor:
Şirintepe GB-Kirazlıyalıspor:
Eşmespor- Arslanbey BLD:
2.AMATÖR KÜME D GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-İzmit Selanikspor 1 1 0 0 5 2 3
2-İzmit FK 1 1 0 0 3 2 3
3-Kadıköyspor 1 1 0 0 2 1 3
4-Arslanbey Org Sanayi 1 0 1 0 1 1 1
5-Yeni Kandıra 1 0 1 0 1 1 1
6-Koseköy Ateşspor 1 0 0 1 1 3 0
7-Beşyol Zabıtanspor 1 0 0 1 2 3 0
8-Körfez İlçesi Birlik 1 0 0 1 2 5 0
2. HAFTANIN PROGRAMI
Arslanbey OSB-Beşyol Zabıtan
Kadıköyspor-Yeni Kandıra
İzmit FK-İzmit Selanikspor
K.İlçesi Birlik-Koseköy Ateş
2.AMATÖR KÜME F GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Anadolu Yeniköyspor 1 1 0 0 10 0 3
2-Başiskele Damlarspor 1 1 0 0 3 0 3
3-Kızderbentspor 1 1 0 0 1 0 3
4-Gölcük Şirinköyspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Ulaşlıspor 1 0 0 1 0 1 0
6-Karamürsel Barbarosspor 1 0 0 1 0 3 0
7-Karamürsel Akçatspor 1 0 0 1 0 10 0
2. HAFTANIN PROGRAMI
Başiskele Damlarspor (BAY)
Gölcük Şirinköy-Ulaşlıspor
Karamürsel Akçat-K.Barbarosspo:
Kızderbentspor-Anadolu Yeniköy
2.AMATÖR KÜME G GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Çerkeşlispor 1 1 0 0 3 1 3
2-Gebze Balkanspor 1 1 0 0 3 1 3
3-Darıcaspor 1 1 0 0 2 1 3
4-Çayırova Gümüşspor 0 0 0 0 0 0 0
5-Tavşanlıspor 1 0 0 1 1 2 0
6-41 Karadeniz 1 0 0 1 1 3 0
7- Beylikbağı Karadeniz 1 0 0 1 1 3 0
2. HAFTANIN PROGRAMI
Tavşanlıspor: (BAY)
Ç.Gümüşspor-B.Karadeniz
41 Karadeniz-Darıcaspor
Çerkeşlispor-Gebze Balkan